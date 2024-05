Série d’accidents…El Malick Ndiaye rattrapé par son passé

Le temps est le meilleur allié de la vérité mais aussi et surtout le meilleur juge. Si c’était au football, on aurait dit que la VAR a épinglé l’actuel ministre des transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye.

N’est-ce pas lui qui disait en 2023 que le ministre des Transports Mansour Faye devait être démis de ses fonctions à cause d’accidents répétitifs. Figurez-vous que El Malick en un mois à la tête du département des transports terrestres et aériens, on a dénombré pas moins de 15 accidents avec de lourds bilans et des pertes en vies humaines nombreuses.

A ceux-là s’ajoute la sortie de piste d’un avion à l’aéroport Blaise Diagne la nuit dernière. Une grande première au Sénégal, la sortie de piste d’un Avion de Transair lors de son décollage.

Un an après, son souhait le rattrape. Face à cette situation et mis devant le fait accompli et pour son honneur, El Malick Ndiaye doit immédiatement rendre le tablier comme il le demandait pour Mansour Faye.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn