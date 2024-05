Melenchon invité et malmené, rupture de la teranga

Si le séjour de Mélenchon était une visite officielle on aurait parlé d’un incident diplomatique.

Heureusement Mélenchon n’est pas au pouvoir en France et ce n’est pas l’Etat du Sénégal qui l’a invité mais le Pastef.

La passe d’armes qui a eu lieu entre les deux hommes sur l’homosexualité et la polygamie a été assez virile (sans jeu de mots vicieux). « Notre désaccord ne nous empêchera pas de débarquer à Paris avec nos deux dames » et continua par « c’est ça l’intolérance et ça nous ne n’accepterons plus » lui a-t-il jeté à la figure.

Ceux qui croyaient qu’il y avait une convergence intellectuelle entre ces deux-là n’ont rien suivi de leurs parcours respectifs. À commencer par Mélenchon et Sonko eux-mêmes.

D’ailleurs je surpris de la légèreté dont a fait preuve Mélenchon qui n’a pas vu le fossé qui le séparait du Pastef. Le leader de la France insoumise est un Républicain convaincu, démocrate, anticapitaliste et universaliste, alors que son hôte lui, balafre la République constamment, est un défenseur des putschistes, un libéral par-ci, un souverainiste par-là et un panafricaniste de travers. Cependant ça ne serait pas honnête d’ignorer leur principal point commun, ils sont tous les deux de talentueux populistes.

Et en bon populiste Mélenchon a soutenu Sonko juste par rejet de l’élite, « du système », du puissant, en considérant que l’inculpé pour viol est le plus faible donc il faut lui prêter main forte, qu’il ait tort ou non.

Hué par les étudiants et malmené par un Sonko dont l’accoutrement d’une africanité excentrique était déjà un signal qu’il voulait se farcir un français pour pas cher, Mélenchon apprendra à ses dépens cette fois-ci que c’est lui qui est considéré comme le puissant blanc face aux nègres victimes et revanchards.

En venant au Sénégal, Mélenchon est tombé dans le piège de Sonko qui l’a invité pour s’adresser à l’Occident en général à travers lui et en bon démagogue a sauté sur l’occasion pour flatter l’orgueil de son électorat, devant une foule surexcitée qui ne rate plus une occasion de bomber le torse devant le blanc.

Tant pis pour Mélenchon, il gardera un goût amer de sa visite comme nous avons aussi été déçus par le défenseur des grandes causes qu’il est, par son soutien à un politicien qui a appelé à l’insurrection pour couvrir ses fautes personnelles.

Que ces deux-là se chamaillent, ça m’aurait laissé de marbre si Sonko n’était pas premier ministre (voire le vrai président).

Ce qui m’inquiète c’est le bellicisme de ce jeune homme, il ne peut s’empêcher d’être dans la confrontation même si son adversaire du jour est son invité qui a fait 5000 km dans l’attente de remerciements et de congratulations.

C’est plus fort que lui, il faut que « mou dagassanté », en dépit des règles de courtoisie et de « Teranga » auxquelles on pourrait s’attendre. La diplomatie, la finesse, la nuance ce n’est pas son truc, il veut en découdre avec tout le monde.

Dans son discours il a cité le Général De Gaulle, il devrait davantage s’inspirer de lui car aujourd’hui il nous fait plus penser à Moussa Dadis Camara ou Robert Mugabe. Les nombreuses déclarations de ce dernier avaient valu à son pays des sanctions puissances occidentales durant des décennies au grand dam du peuple qui a vécu dans une inflation galopante et une pénurie chronique de produits élémentaires.

Au final ces dirigeants se sont fait plaisir en exprimant leurs colères et sentiments sans filtre, mais était-ce productif ? Avaient-ils suffisamment mesuré leurs forces avant de mener leurs combats ? Assurément non.

Au Sénégal, beaucoup de compatriotes se demandent où ces gens fougueux au pouvoir vont-ils nous mener ?

Eh bien à quoi peut mener quelqu’un qui est en permanence dans le « dagassanté », le « gatsa-gatsa », le sacrifice nécessaire et le « bilaye di na niou khekh »?

La réponse est là devant nous, mais nous ne voulons pas la voir car elle fait peur.

Mamadou Diop

Georgie, USA