Diomaye prend la voie diplomatique…Sonko suit les putschistes

Qui aurait crû qu’en 2024, le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) serait à la tête du pays ? Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye ont réussi cette prouesse politique. Les deux patriotes sont venus à bout de la machine politique de Macky Sall. Comme beaucoup le soupçonnaient, c’est le tandem Sonko-Diomaye qui gouverne ensemble. Mais le constat que les sénégalais ont fait est que le président et son premier ministre semblent avoir pris des chemins différents.

Bassirou Diomaye Faye a réussi où Ousmane Sonko a échoué. L’ex numéro 2 du parti a sauvé sa candidature avant de devenir le cinquième président de la République. Chose que personne n’imaginait. Mais le patriote l’a fait. Aidé par son mentor politique et la grande coalition «Diomaye Président», il a battu Amadou Ba lâché par ses camarades de parti. Depuis son élection, le nouveau président est en train de rencontrer des chefs d’État de la sous-région.

C’est ainsi qu’il est allé en Mauritanie, en Gambie, en Guinée-Bissau et en Côte d’Ivoire. Des visites qui lui ont permis de se rapprocher davantage de ses pairs. Mais aussi de prendre la température. Car l’élection de patriotes radicaux n’a laissé personne indifférente. C’est l’occasion pour le nouveau chef d’Etat de démontrer que le Sénégal est toujours ce pays démocratique. En effectuant ses premiers déplacements dans ces pays, Diomaye semble marcher sur les traces de Macky Sall qui avait réussi à asseoir notre diplomatie sur le continent.

Le président Diomaye n’est pas le seul à effectuer des déplacements à l’étranger. Son premier ministre se prépare à prendre l’avion. Mais Sonko ne suivra pas l’itinéraire diplomatique du chef de l’Etat. Ousmane Sonko va rendre visite aux putschistes du Sahel et de la Guinée.

«Le parti Pastef assumera son option panafricaniste et souverainiste par le renforcement de ses partenariats politiques aux niveaux africain et sous-régional. A cet effet, nous projetons une tournée sur invitation de nos partenaires, qui devrait démarrer par les étapes de la Guinée Conakry, du Mali, du Burkina Faso et du Niger», avait déclaré le PM après la première réunion du Bureau politique post-Présidentielle du parti au pouvoir.

Loin de s’en arrêter là, le PM «révolutionnaire» s’apprête à recevoir une figure politique très controversée en France. Le parti Pastef va recevoir une délégation de La France Insoumise (LFI). «Du 14 au 18 mai, composée d’élus et conduite par Jean-Luc Mélenchon». Une venue qui ne surprendra pas les sénégalais qui savent lire entre les lignes. Mélenchon a toujours soutenu Sonko face à Macky Sall. Mais que le patriote en chef n’oublie pas qu’il avait demandé à la France de «lever son pied de notre cou».

En annonçant une tournée chez les putschistes, Ousmane Sonko risque de perturber la traditionnelle politique étrangère sénégalaise. Notre pays n’a jamais soutenu les coups d’Etat. Les initiatives de Sonko sont des failles qui fragilisent notre démocratie et balafrent l’élégance diplomatique sénégalaise. Le Premier ministre semble avoir oublié qu’il n’est plus le chef de l’opposition radicale. Il est à la tête du gouvernement sénégalais. Tous les actes qu’il pose vont se répercuter sur le Président Diomaye.

Le chef de l’Etat est en train de tracer la voie diplomatique. Un chemin qui pourrait rassurer les bailleurs et les investisseurs. Par contre, cette voie prise par Sonko n’est pas rassurante. D’autant plus que Sonko, en tant qu’opposant, a toujours voulu prendre le pouvoir par la force. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles il avait perdu le soutien de plusieurs sénégalais après les violentes manifestations. Ce voyage parallèle qu’il a programmé confirme les personnes qui parlaient de duel au sommet.

Le Président de la République n’a pas le droit de consentir aux caprices de son premier ministre. La politique extérieure sénégalaise ne doit pas être prise en otage. Elle est du ressort exclusif du Chef de l’État. Et plus de 54% des Sénégalais ont élu un seul président de la République. Il s’agit de Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru