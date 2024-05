Popenguine 2024 : L’évêque de Thiès invite les autorités à promouvoir la justice et la paix

La messe solennelle de clôture de la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine a été un moment important pour mettre en avant des valeurs fondamentales telles que la paix et la justice. Sous la présidence de Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, ces deux éléments ont été soulignés comme étant indissociables et essentiels, en accord avec les aspirations des nouvelles autorités qui prônent la justice et la droiture.

Monseigneur André Gueye a insisté sur le fait que la paix est un concept vaste qui englobe tout, y compris la justice sociale. Le responsable de la commission épiscopale a également abordé la question des comportements sur les réseaux sociaux, les décrivant comme des espaces propices aux invectives, aux injures, à la calomnie et au partage de mauvais comportements, ce qui peut conduire à la haine. Il a souligné l’importance d’éduquer les jeunes à la paix et à la justice, car l’absence de ces valeurs dans un pays peut entraîner de graves difficultés.

L’évêque de Thiès, selon Senego, a également appelé les autorités à promouvoir la justice et la paix, tout en soulignant l’importance de la reddition des comptes et du respect des droits des personnes. Il a plaidé en faveur de la tolérance entre citoyens, en rejetant toute forme de représailles ou de chasse aux sorcières.

Enfin, le chef de l’Eglise Thiès a exprimé sa gratitude envers le gouvernement et tous ceux qui ont contribué aux efforts de l’Église, soulignant ainsi l’importance de la coopération et de la solidarité pour promouvoir les valeurs de paix et de justice dans la société.