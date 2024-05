Diomaye déroule, Sonko enraye…Et Macky déraille

Au Sénégal, la transition 2024 s’est bien déroulée. Parmi les acteurs de cette transition, trois se détachent. Le Président élu, Bassirou Diomaye Faye. Le Président sortant non candidat, Macky Sall. Et le Premier ministre nommé, le faiseur de roi, Ousmane Sonko, acteur clé de cette transition. Chacun a joué son rôle et c’est la démocratie sénégalaise qui en sort vainqueur. Mais après l’euphorie de la transition, chacun des acteurs joue un rôle prépondérant. Le Président élu déroule son agenda, son Premier ministre continue de jouer au « révolutionnaire » au pouvoir. Et l’ancien Président enfile son véritable manteau de sous-préfet de la France…

Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nouveau Président du Sénégal déroule son agenda de bonne gouvernance et d’intégration africaine. Depuis qu’il a été installé dans ses fonctions de Président de la République, il s’est rendu dans des pays de la sous-région : La Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Côte d’Ivoire. Ce qui colle avec sa vision du panafricanisme.

Concernant la bonne gouvernance, il a demandé la publication des rapports de contrôle sur les 5 dernières années. Il a ordonné l’arrêt des constructions sur le littoral. Dans la foulée, il s’est rendu à Thiès à Mbour 4 où existe une spéculation foncière sans précédent. Des politiciens se sont octroyés plusieurs hectares de terre. Le Chef de l’Etat s’en est indigné et a promis des mesures fermes pour faire face à la situation. C’est dire que pour le moment, il tient à la bonne gouvernance.

Il a demandé la protection des lanceurs d’alerte. Et depuis lors des dénonciations massives accusent des hauts dignitaires de l’État. Les cafards que ces derniers traînent sont exposés sur les réseaux sociaux. Ainsi donc, c’est la panique de leur côté. Ils vont regarder par deux fois, avant d’être mêlés à des scandales. Les lanceurs d’alerte vont être sécurisés et peuvent agir sans craindre de poursuites judiciaires tant qu’ils ne diffameront pas.

Mais son Premier ministre Ousmane Sonko enraye gravement le bon déroulement de l’agenda du Président. Il reçoit les manifestants violents et promet de rendre visite aux pays dirigés par des putschistes. Du jamais vu pour un Premier ministre qui prend des initiatives anti démocratiques.

Ousmane Sonko risque d’effacer tous les efforts engagés par le Chef de l’Etat. C’est pourquoi, il doit se garder de prendre des initiatives qui pourront créer le tollé. Aller rendre visite à des putschistes, c’est les encourager dans ce qu’ils ont fait. C’est encourager d’autres militaires dans d’autres pays à prendre le pouvoir à travers des coups d’Etat.

Quant à l’ancien Président de la République, le voilà devenu employé de la France. Tous les acteurs de la société civile et certains opposants le traitaient de sous-préfet de la France à la tête du Sénégal. Et voilà que l’ancien Président déraille complètement en allant se mettre au service de ce pays après deux mandats à la tête du Sénégal. Pour un ancien Président de la République du Sénégal, c’est ravalant d’accepter d’exercer une telle fonction. Macky Sall est devenu un employé de la France. Il est devenu la risée de beaucoup de personnes à travers le monde.

Toute l’attention du monde entier se tourne vers le Sénégal. Les mesures prises par le régime sont commentées de partout. Les observateurs se demandent comment le nouveau régime va aborder certaines questions. Le Président de la République a promis que sous son régime, ce sera dorénavant le « Jub, jubbël, jubanti ». Jusqu’où cela mènera le Sénégal ? Tout le monde est curieux de savoir. Certaines mesures peuvent certes rassurer les Sénégalais, mais le chemin est long.

Le Chef de l’Etat, avant de prendre le pouvoir, avait fait des promesses aux Sénégalais. Certaines sont respectées. Les attentes sont grandes de la part des Sénégalais.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn