Ghana : ce rappeur se rend la nuit au cimetière…pour envoûter une fille

Un rappeur ghanéen raconte son voyage nocturne dans un cimetière pour des rituels

Le rappeur ghanéen Amerado a récemment fait des révélations surprenantes lors d’une interview sur Hitz FM, une radio ghanéenne bien connue.

Il a partagé une anecdote incroyable sur la longueur qu’il était prêt à parcourir au nom de l’amour.

Amerado a confessé qu’il s’était aventuré dans un cimetière à une heure inhabituelle, 2h du matin, dans le but d’accomplir un rituel amoureux pour conquérir le cœur d’une femme. Dans ce lieu lugubre et silencieux, il a effectué des incantations tout en dispersant de la poudre dans l’espoir de voir ses efforts porter leurs fruits.

Cependant, malgré son dévouement apparent, leur relation a été éphémère. Une petite dispute a éclaté, ramenant la fille à son état précédent, annulant ainsi les effets du prétendu « médicament » d’amour. Amerado a partagé qu’après avoir réussi à susciter de l’affection chez la fille, un incident malheureux a brisé le charme. Il a accidentellement endommagé son téléphone, provoquant sa colère et mettant fin à leurs espoirs romantiques.

“Après avoir mentionné son nom, je l’ai appelée le lendemain et elle était toute amoureuse. Elle a accepté que je vienne la chercher, ce que j’ai fait.

Mais quand nous étions dans la voiture, j’ai accidentellement arraché son téléphone et il est tombé et l’écran s’est brisé. À ce moment-là, elle s’est fâchée et a demandé ce qu’elle faisait en ma compagnie. C’était fini, le ‘médicament ‘ n’a plus fonctionné ».

Face aux doutes exprimés par les invités en studio quant à la véracité de son histoire, Amerado a insisté sur le fait qu’il disait la vérité. Son engagement envers son récit était palpable, même lorsqu’il a été mis à l’épreuve par des sceptiques.

« Je sais que c’est en direct, mais je le jure, je ne mens pas », s’est-il défendu.

Interrogé sur ses éventuels remords, le rappeur Ghanéen Amerado a exprimé un détachement étonnant, soulignant la capacité des individus à aller à des extrêmes dans leur quête d’amour. Malgré l’échec de sa tentative de relation amoureuse, il a souligné avec optimisme la force de l’amitié qui a perduré entre lui et la fille.

Source AM