Il va au Kenya pour l’amour…son argent fini, la fille le largue dans la rue

Un Européen au Kenya, par amour, fait faillite et demande de l’argent pour retourner dans son pays

Il y a une histoire intrigante qui fait beaucoup de bruit sur Internet. C’est l’histoire d’un homme de race blanche nommé Paddy, qui se retrouve dans une situation plutôt malheureuse après avoir été abandonné par une Africaine au Kenya. Paddy, qui avait quitté son pays natal, se retrouve désormais bloqué et sans argent en Afrique , incapable de se permettre un billet retour.

Dans une vidéo virale, l’homme a raconté comment il a atterri au Kenya pour rencontrer son ex-amante, mais les choses ont mal tourné. Il a noté que les choses n’avaient pas fonctionné car il était à court d’argent et son ex l’avait largué.

Cependant, dans une tournure surprenante, Paddy s’est tourné vers TikTok pour demander une aide financière. Il a lancé une campagne de collecte de fonds sur la populaire plateforme de médias sociaux, dans l’espoir que la générosité des autres l’aidera à couvrir les frais de son vol.

« Salut les gars, je m’appelle Patrick. Je suis venu au Kenya en novembre pour rencontrer une femme, mais les choses n’ont pas fonctionné entre elle et moi. Vous ne connaissez une personne tant que toutes vos finances n’ont pas disparu et que vous dépensez tout ce que vous avez et puis cette personne ne veut plus de vous », a-t-il détaillé.

Patrick a souligné qu’il n’avait plus d’argent et qu’il aimerait rentrer chez lui. Il organise un live TikTok et supplie les Kenyans de se présenter et de le soutenir en lui offrant des cadeaux.

“Vendredi prochain, j’ai un live pour essayer de m’aider à rentrer chez moi car je me retrouve ici au Kenya sans rien. Alors je prie pour que vous puissiez venir au live. Peu importe le cadeau. Je serai très reconnaissant. Les prix des billets sont très élevés et si j’avais un moyen, je rentrerais chez moi. J’ai trois enfants à la maison, les gars. En tant que personne blanche en Afrique, il est très difficile de me retrouver dans cette situation. »

Cette histoire extraordinaire a captivé l’attention de nombreuses personnes en ligne, suscitant des conversations sur les expériences des étrangers qui visitent l’Afrique à la recherche d’aventure.

Source AM