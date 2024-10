Arrestation de Bougane : Le monstre montre son vrai visage

Le monstre montre son vrai visage

Tant que vous n’aurez de cesse de fouler aux pieds les fondements de la démocratie, nous n’aurons de cesse de vous combattre.

Le nouveau régime est en train de dérouler son agenda de musèlement de l’opposition en emprisonnant toute voix dissidente. Le dernier emprisonné en date est l’opposant et opérateur économique Mr Bougane Gueye Dany.

Patron de presse qui emploie plusieurs centaines de Sénégalaises et de Sénégalais, Pilier de l’information avec sa télé Sen TV, la chaîne la plus suivie au Sénégal, BOUGANE GUEYE DANY a été arrêté pour les motifs de refus d’obtempérer et d’outrages, bateau DIRA-T-ON dans une DOLÉCRATIE (règne de la loi taillée sur mesure pour despotes).

Rien de neuf sous le soleil, un régime qui se raidit est un régime qui a peur. Devant les assauts foudroyants de l’opposition et particulièrement ceux de Bougane Gueye, pris de panique, ce régime s’érige en dictature pour s’élancer vers UNE DICTATURE GALOPANTE.

La peur s’installe dans le camp du régime, au fur à mesure qu’on se dirige vers les élections législatives.

Sachant qu’il est vomi par le peuple, ce qui se traduira par un VOTE-SANCTION le 17 Novembre prochain, le régime essaie de limiter les dégâts.

LE CHARME EST ROMPU entre ceux qui se drapaient hier, du manteau de la vertu et le peuple sénégalais depuis qu’ils ont proclamé leur chimérique PROJET.

Non content, d’avoir trahi la JEUNESSE SÉNÉGALAISE, la NATION SÉNÉGALAISE, cette dictature s’emploie à embastiller tout opposant saillant.

Le grief qu’on pourrait imputer à BOUGANE GUEYE DANY, c’est d’aller secourir les populations de Bakel, de Kidira et de la zone Nord-est du Sénégal avec des vivres et leur exprimer sa compassion : ça s’appelle de l’empathie et de la solidarité envers ses semblables. Lui et les membres de la délégation de la Coalition méritent plutôt des remerciements, des prières voire des félicitations. L’humanisme a la même racine que l’humanitaire, mais ces valeurs sont étrangères aux tenants du régime.

Festoyant à souhait, ce même jour au Dakar Arena, le parti Pastef n’en avait cure de la détresse des populations de cette zone qui ne leur est favorable. Ils oublient que tout ce qui touche un sénégalais, touche l’ensemble de la Nation.

Entre un bon samaritain et un moulin à baratins, le peuple saura apprécier et « séparer le bon grain de l’ivraie ».

VOTEZ, allez VOTEZ peuple sénégalais pour mettre fin à ce cauchemar sans nom que nous vivons depuis le 24 mars 2024.

La coalition SAMM SA KADDU présente ses condoléances aux familles des victimes de ces inondations et témoigne son soutien à toutes les populations sinistrées de la bordure du fleuve SÉNÉGAL.

Liberté pour BOUGANE DANY GUEYE ET POUR TOUS LES PRISONNIERS POLITIQUES.

Doudou DIOUF

Coalition SAMM SA KADDU

Médina, Dakar.

Dakar le 22 octobre 2024.