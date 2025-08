25e anniversaire de l’ASSAMM : L’Appel d’Ansoumana Dione à l’endroit des malades mentaux

En ce 1er août 2025, marquant la célébration des 25 longues années de notre combat pour le respect de la dignité humaine, je viens, par la présente, m’adresser à toute la Communauté internationale sur les souffrances indescriptibles et insupportables que vivent des centaines de millions de malades mentaux à travers notre planète. Malgré la disponibilité des moyens humains, financiers, logistiques, entre autres, ces individus trop marginalisés, vivent un enfer terrestre comme s’ils n’avaient plus droit à la santé et au bien-être.

Parfois, même les animaux sont mieux traités que ces malades dont le seul tort est d’avoir perdu leurs facultés mentales. Et, pourtant, tout le monde sait que l’être humain est la meilleure des créatures, d’où l’importance pour chaque ambassadeur du Seigneur sur terre d’œuvrer pour le respect de cette volonté divine. Les malades mentaux méritent de la pitié et considération, nul n’étant à l’abri des maladies mentales, que l’on soit riche ou pauvre, et il n’existe aucun pays qui n’est pas concerné.

Mis à part l’avènement en 2020 de la pandémie mondiale de la Covid-19 dont l’impact négatif sur la santé mentale n’est plus à démontrer, l’humanité est également victime des conséquences néfastes de l’avancée fulgurante des nouvelles technologies notamment de l’information et de la communication. Il s’agit de ce phénomène des réseaux sociaux qui impacte sur la santé mentale de la plupart des personnes qui les utilisent. Sans s’en rendre compte, elles se retrouvent avec des séquelles au plan psychique.

Conséquences, nous assistons à des séries de divorces ainsi que de nombreux cas de suicides, la recrudescence de la violence et de la criminalité. Si l’on y prend garde, le monde auquel nous appartenons va se transformer en un champ de bataille, l’hypocrisie, le manque de solidarité, la méchanceté, la haine et la jalousie, régnant en maître. De plus en plus, la paix mondiale est menacée à cause bien sûr de la détérioration de la santé mentale des citoyens, d’où l’urgence dune mobilisation sur cette problématique.

Pour toutes ces raisons, je demande très solennellement à tous les chefs d’Etats du monde, sans exception, à bien réfléchir pour une vaste chaîne de solidarité en faveur de ces centaines de millions de malades mentaux qui n’ont pas accès aux soins et aux médicaments. Personne ne doit plus accepter que ces hommes et ces femmes, parce qu’ils ne jouissent pas de toutes leurs facultés mentales, mangent dans des poubelles ou dorment à la belle étoile, à la merci de toutes autres formes de violences et sévices sexuels. En ce 1er août 2025, anniversaire de la création de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), nous appellons chaque individu à reconsidérer ses relations avec ses semblables victimes de maladies mentales. Non à l’exclusion, Oui aux soins, comme nous le faisons de façon gratuite ici à notre Centre Ansoumana DIONE de Kaolack au Sénégal, qui est devenu une référence en la matière, c’est ce slogan assez salvateur que nous proposons à tous les pays du monde.

Dans un premier temps, chaque continent devrait pouvoir s’organiser, en mutualisant ses forces pour une meilleure prise en charge des malades mentaux. Puis, dans un élan de solidarité internationale, nous pourrions agir ensemble, avec comme seul objectif à atteindre : arriver à un monde plus humain où aucun individu ne va plus jamais se sentir marginalisé du fait des troubles mentaux. Si j’ai accepté, moi, Ansoumana DIONE, de me battre durant 25 longues années, sans aucun regret, pour le respect des droits des malades mentaux, c’est parceque nous sommes tous des êtres humains à égale dignité devant notre créateur, Dieu, Le Tout Puissant Miséricordieux. Et, l’humanité sera très reconnaissante aux chefs d’Etats qui vont s’engager dans cette perspective qui vise à réunir toute la Communauté internationale pour cette noble cause. Encore une fois de plus, notre appel s’adresse à tous les gouvernements et autres décideurs du monde entier. Oui, je reste optimiste que ma voix trouvera quelque part un écho bien favorable.

Le 1er août 2025,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)