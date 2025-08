JOJ 2026 : le RESTIC félicite l’accord avec Alibaba Cloud mais appelle à l’achèvement urgent des Parcs de Technologie Numérique

Le Rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l’information et de la communication (RESTIC) a salué la signature officielle, à Hangzhou en Chine, d’un accord de partenariat entre le comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le Comité International Olympique (CIO) et Alibaba Cloud, filiale du groupe Alibaba.

Ce partenariat prévoit que la plateforme de cloud Apsara Stack d’Alibaba hébergera les principaux services liés à la planification, à la logistique, aux opérations et aux activités post-Jeux, constituant ainsi l’ossature informatique des JOJ 2026.

Si le RESTIC se réjouit de cette avancée, il regrette toutefois l’absence d’appel à candidature ou d’appel d’offres pour le choix du partenaire numérique. L’organisation estime que le Sénégal aurait pu mettre en valeur son savoir-faire en s’appuyant sur un cloud souverain, conçu et géré localement, notamment à travers la première phase des Parcs de Technologie Numérique, projet de 50 milliards de FCFA censé devenir un hub d’innovation et de connectivité avancée.

« Avec cet accord, notre pays rate une occasion unique de présenter son expertise, son capital humain et ses solutions technologiques au service de l’olympisme mondial », déplore le RESTIC, tout en soulignant que cet événement servira plutôt de vitrine aux technologies chinoises dans un secteur dominé à 65 % par les géants nord-américains Amazon, Google et Microsoft.

Le RESTIC appelle donc le gouvernement à accélérer la mise en service des infrastructures numériques nationales avant 2026, et encourage les opérateurs, startups et acteurs du numérique à collaborer étroitement avec les autorités et le comité d’organisation pour assurer le succès des JOJ. Il invite également Alibaba et les autorités à garantir un transfert de compétences et l’intégration de solutions issues d’entreprises locales.