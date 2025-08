Emprisonné…Aminata Touré exprime son soutien à Moussa Mara

Aminata Touré, haut représentant du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et ancienne Première ministre , a réagi avec « consternation » à l’emprisonnement de Moussa Mara, ancien Premier ministre malien et membre du Conseil d’administration du Club de Madrid. Dans une déclaration publiée ce samedi, elle qualifie Mara d’« homme de paix et de dialogue », soulignant son engagement pour l’unité nationale et le progrès du peuple malien.

« J’ai appris avec consternation l’emprisonnement de mon ami Moussa Mara », a-t-elle écrit dans des propos repris par Seneweb, ajoutant : « Je prie ardemment pour sa libération rapide. »

Mara a été placé sous mandat de dépôt le 1er août par le Pôle national de lutte contre la cybercriminalité à Bamako, pour un message sur X exprimant sa solidarité envers des « détenus d’opinion » et pour des critiques contre une levée de fonds gouvernementale. Son procès est prévu pour le 29 septembre 2025.