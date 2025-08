Au cœur des territoires…la DER/FJ trace la voie de l’entrepreneuriat inclusif

Depuis juin 2024, la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), sous la direction du Dr Aissatou MBODJI, poursuit son engagement en faveur de l’autonomisation économique des femmes et des jeunes, avec une approche renouvelée : plus proche, plus performante et inclusive.

L’institution consolide sa présence sur l’ensemble du territoire national et renforce son rôle moteur dans la transformation économique. En une année, ce cap stratégique s’est traduit par l’octroi de 58 409 crédits à 40 879 porteurs de projets, pour un volume total de 29,25 milliards de FCFA.

En droite ligne des orientations du Premier Ministre Ousmane Sonko en matière de territorialisation des politiques publiques, la DER/FJ a engagé une dynamique résolument tournée vers la proximité et l’équité territoriale. Pour répondre efficacement aux besoins des populations, la DER/FJ a misé sur une stratégie de territorialisation ambitieuse, concrétisée par l’ouverture de 45 antennes départementales pour rapprocher les services de financement et d’accompagnement.

Cette politique de proximité permet de mieux comprendre les réalités locales, de construire des réponses adaptées et d’assurer un meilleur suivi. Dans le souci d’équité territoriale, des DHub et FabLab ont été installés au sein des antennes départementales grâce au programme BeYes, afin de permettre aux populations locales des disposer d’outils modernes leur permettant de renforcer leurs capacités et leur productivité.

Deux campagnes de financement « Autonomisation » ont ainsi été déroulées, en septembre 2024 et en avril 2025. Ces deux opérations ont permis de financer près de 11 000 projets pour un montant global de 6,6 milliards de FCFA, avec une priorité affirmée à l’autonomisation économique des femmes et des jeunes. Ces chiffres, aussi parlants soient-ils, ne reflètent qu’une partie de la transformation en cours.

Parallèlement à ces campagnes « Autonomisation » qui concerne les financements de moins de 2 millions de FCFA, la DER/FJ a multiplié les projets structurants dans des secteurs stratégiques. Le PAVIE 2, un projet ambitieux de 107,2 milliards de FCFA lancé en mai 2025 par le Premier ministre Ousmane Sonko, en est un exemple emblématique. Le PAVIE 2 va financer 27 000 initiatives entrepreneuriales, créer plus de 92 000 emplois, former près de 13 000 entrepreneurs et formaliser 1 300 entreprises. L’un de ses volets phares, le déploiement de 3 000 fermes intégrées connectées, traduit l’ambition nationale en matière de souveraineté alimentaire.

Cette même logique d’impact est au cœur du Programme de Renforcement de la Sécurité Alimentaire (PRSA), mis en œuvre en partenariat avec la Coopération luxembourgeoise. Avec un budget de 2,6 milliards FCFA, ce programme a été clôturé le 2 juillet 2025 au cours d’une cérémonie officielle tenue en présence de l’Ambassadrice du Luxembourg Mme Laure Huberty et du Délégué général de la DER/FJ Dr Aissatou Mbodji. Le PRSA a permis d’accompagner plus de 5 000 producteurs, de soutenir 279 entreprises rurales, de contribuer à la création de 767 emplois directs et de former 790 personnes, dont 43 % de femmes. En plus de structurer durablement les filières de l’agriculture, de la pêche et de la transformation, le PRSA incarne l’approche intégrée de la DER/FJ : produire mieux, nourrir plus et protéger l’avenir.

Au-delà de ces programmes à fort impact, la DER/FJ se distingue aussi par sa capacité à innover et à répondre de manière ciblée aux besoins spécifiques. L’année 2024-2025 a vu l’émergence de projets originaux et multisectoriels : 98 pharmaciens ont été financés pour 1 milliard FCFA, permettant l’ouverture d’officines dans des zones parfois peu desservies ; 90 taxis AIBD sont mis en circulation à Dakar et Ziguinchor pour soutenir à la fois le transport, le tourisme et l’emploi ; à Sédhiou, le programme Tioxno Diexna a permis à 5 GIE de femmes d’accéder à des équipements collectifs de transformation et à des formations adaptées. Des pirogues en fibre de verre ont également été remises à des pêcheurs artisanaux pour renforcer leur productivité et leur sécurité.

Les grands événements religieux sont aussi devenus des opportunités économiques. À l’occasion du Magal de Touba et du Maouloud 2024, plus de 1,3 milliard FCFA ont été mobilisés pour financer les entrepreneurs locaux, contribuant à dynamiser l’activité dans des zones à fort potentiel, notamment Touba, Tivaouane, Kaolack, Ndiassane et Thiénaba.

Surtout, la DER/FJ veille à ne laisser personne de côté. Son action en direction des populations vulnérables s’est intensifiée avec le financement de 204 personnes vivant avec un handicap (112 millions FCFA), des sortants de daara, ou encore du GIE “Les orphelins du Joola”, qui a reçu un financement de 8,9 millions FCFA. Ces actions renforcent l’ancrage social de l’institution et témoignent de son engagement pour une économie plus inclusive.

Ainsi, avec 58 409 crédits octroyés à 40 879 porteurs de projets, pour un volume global de 29,25 milliards FCFA depuis juin 2024, la DER/FJ affirme son rôle de véhicule public d’investissement stratégique, en alignement avec les priorités de l’État. Son approche, à la fois territoriale, sectorielle et inclusive, en fait aujourd’hui un acteur central de la transformation économique et sociale du Sénégal.