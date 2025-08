Djibril Sarr : «Les 18 millions de Sénégalais doivent s’approprier le Plan de redressement»

Les 18 millions de Sénégalais doivent s’approprier le Plan de redressement

En ce jour historique du 1er août 2025, le Sénégal a véritablement entamé une nouvelle ère de transformation structurelle avec le lancement officiel du Plan de Redressement Économique et Social (PRES), sous le leadership éclairé de Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Faye et du Premier Ministre Ousmane SONKO, au Grand Théâtre national de Dakar.

En ma qualité de Président du Mouvement Alliance pour une nouvelle direction -AND- et en tant que fils engagé de la ville de Thiès, je tiens à saluer avec solennité et vigueur, cette initiative salutaire qui s’inscrit dans une dynamique de rupture, de redressement et de refondation de cette grande nation qui nous mobilise au quotidien.

Ce plan n’est ni celui du Président Bassirou Diomaye Faye ou du Premier Ministre Ousmane SONKO, il est plutôt celui de tous les Sénégalais. Cette appropriation est le premier intrant à son succès planétaire. Au-delà de ses dimensions économiques et sociales, le PRES incarne une vision courageuse et pragmatique, fondée sur trois piliers essentiels :

• La souveraineté économique à travers la valorisation des ressources nationales et la promotion de l’investissement local ;

• La justice sociale, par une meilleure redistribution des richesses et la priorisation des besoins fondamentaux des populations ;

• La refonte de l’administration publique, pour plus de transparence, d’efficacité et de proximité dans l’action gouvernementale.

Face aux nombreux défis qui assaillent notre pays – précarité, chômage, endettement, dépendance alimentaire et déséquilibres sociaux –, ce plan incarne l’espoir d’un nouveau départ, d’un modèle de développement enraciné dans nos réalités, porté par la compétence, la rigueur et le patriotisme.

Je réaffirme ici, au nom du mouvement AND et en mon nom propre, notre soutien sans réserve à la vision du Premier Ministre Ousmane SONKO sous l’impulsion du Président de la République Bassirou Diomaye Faye.

Nous saluons le courage, la constance et la détermination de ce tandem inédit et novateur à inscrire le Sénégal dans la voie de la souveraineté, de la justice et de la prospérité partagée.

La ville de Thiès, fière de ses valeurs de dignité, de travail et d’engagement citoyen, se tient debout, aux côtés du gouvernement, pour accompagner la mise en œuvre concrète du PRES, dans l’unité et la responsabilité.

Nous appelons toutes les forces vives de la nation – jeunes, femmes, leaders d’opinion, acteurs économiques, société civile – à s’unir au-delà des clivages pour soutenir cette démarche ambitieuse, qui n’est ni partisane ni sectorielle, mais nationale et historique.

Le Sénégal mérite un destin à la hauteur de ses potentiels. Et ce destin, nous le construirons ensemble car seul on va plus loin et ensemble nous irons sans doute plus loin.

L’heure n’est plus à l’observation mais à l’action, à la solidarité et à la construction collective d’un avenir meilleur conformément à la vision partagée par le Chef du gouvernement sous l’impulsion du Chef de l’État.

Dr Djibril SARR

Président du Mouvement AND

Fidèle serviteur de Thiès et du Sénégal