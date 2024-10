Ousmane Sonko fuit le vrai débat…il a peur des « grandes gueules »

Ousmane Sonko n’est pas un mauvais politicien. Expert dans l’art de la guerre, le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) sait retourner les situations en sa faveur. Acculé par des scandales qu’il minimise, le patriote en chef s’est lancé un défi qui fait jaser. Le Premier ministre veut affronter directement le chef de l’opposition. Mais ce que le boss du parti au pouvoir oublie, c’est qu’un vrai adversaires l’avait publiquement défié dans des sujets qui intéressent les sénégalais.

Ousmane Sonko attaque de nouveau Amadou Ba. Après la conférence de presse du leader de la Nouvelle République, le patriote en chef a riposté. « Enfin, les choses bougent. Monsieur Amadou Ba a décidé de sortir de l’ombre et de ne plus se cacher derrière ses mercenaires de la plume et autres chroniqueurs. Tant mieux, car le jeu du mythe et du combat politique par procuration ne saurait prospérer plus longtemps », a réagi le leader de Pastef sur ses différentes plateformes.

Loin de s’en arrêter là, Ousmane Sonko a lancé une invitation à son prédécesseur : « Je lui offre donc une belle opportunité de s’expliquer devant le peuple : un débat public contradictoire entre lui et moi sur la situation économique et financière dans laquelle ils ont plongé le pays, et sur sa responsabilité personnelle. Ce sera l’occasion d’aborder, entre autres, les questions liées à la dette et au déficit publics, à la fiscalité, au foncier, aux mines et hydrocarbures, ainsi qu’à la masse salariale».

Un défi osé pour un Premier ministre en exercice. Ousmane Sonko se livre à un pari risqué. Mais le leader de Pastef avait déjà un adversaire prêt à débattre avec lui. Trois (3) jours avant la sortie de Sonko, c’est Thierno Alassane Sall (TAS) qui avait appelé le PM à un débat public. « Je propose à Pape Alé d’innover en organisant un débat réunissant toutes les têtes de liste ayant présenté leur programme. La démocratie s’épanouit à travers le débat. Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, je vous attends», avait-il déclaré. Une demande sans suite.

Mais TAS ne lâche pas son adversaire. Il a attendu que Sonko défie Amadou Ba pour relancer les débats. «Monsieur le Premier ministre veut choisir ses débatteurs et ses thèmes ? Pourtant, il y a matière à faire entre les dossiers ONAS, ASER ou encore JP Morgan. Mon invitation à échanger avec les têtes de listes sur nos programmes, sur l’Agenda Sénégal 2050, et plus encore sur l’état actuel du pays, tient toujours. Ousmane bul waaf !», a-t-il martelé. Une invite qui fait réagir sur les réseaux sociaux. Si réellement Sonko est disposé au débat, il pourrait commencer par Thierno Alassane Sall.

D’ailleurs, ce serait plus logique dans la démarche du Premier ministre. Si Sonko veut offrir à ses adversaires, une «belle opportunité de s’expliquer devant le peuple», il pourrait commencer par celui qu’il n’a pas accusé d’être à l’origine des difficultés financières du Sénégal. En acceptant le défi de TAS, le leader de Pastef pourrait peut-être expliquer aux sénégalais pourquoi il a déclaré qu’il n’y avait pas de scandales à l’ONAS (Office National de l’Assainissement du Sénégal) et à l’ASER (Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale). Et pourtant la procédure judiciaire se poursuit.

Ousmane Sonko n’a pas réagi à l’invitation de TAS, mais il préfère envoyer un Dg d’une vingtaine d’années le défier. Le directeur général de l’ASER informe le leader de la République des Valeurs de sa disponibilité entière à débattre avec lui du scandale de l’ASER «selon le format à votre convenance, pour éclairer la lanterne des sénégalais». Comme quoi un débat peut en cacher d’autres. Et le leader du parti Pastef ne dira pas le contraire.

Il serait judicieux de faire comprendre aux hommes politiques que les priorités sont ailleurs. Le premier ministre ne peut pas être la remorque de l’opposition. Les opposants ne doivent plus suivre le patriote en chef dans ses échappées solitaires. La politique ne développe pas un pays !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn