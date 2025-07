Adoption du projet de loi sur le Code du Sport : un tournant historique pour le sport sénégalais

Le Conseil des ministres, réuni ce mercredi sous la présidence du Chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a adopté le projet de loi portant Code du Sport. Ce texte stratégique marque un jalon fondamental dans la modernisation du cadre législatif du sport au Sénégal. Il vise à accompagner les mutations sociales, économiques et institutionnelles du pays, tout en répondant aux défis contemporains du secteur sportif.

L’adoption de ce projet de loi symbolise une nouvelle vision du sport au Sénégal, fondée sur l’inclusion, l’ambition et la structuration à tous les niveaux. Ce nouveau code devient désormais la référence nationale pour tout ce qui touche à la gouvernance, la pratique, le financement et la valorisation du sport.

Fruit d’un large processus participatif, le Code du Sport s’attaque aux nombreuses problématiques qui freinent le développement du secteur, notamment l’inadaptation du statut des associations sportives, l’encadrement de la professionnalisation, les rapports entre les acteurs privés et l’État, le dopage ou encore les mécanismes de financement.

Porté par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, le projet comporte plusieurs innovations majeures :

L’adaptation du statut des associations sportives aux exigences du sport moderne ;

La création d’un cadre juridique incitatif pour encourager l’investissement privé dans le sport ;

L’homologation des infrastructures destinées aux manifestations sportives ouvertes au public ;

L’instauration d’un agrément pour les groupements sportifs intervenant dans le service public du sport ;

Le recours aux conventions d’objectifs pour renforcer les programmes fédéraux ;

L’adoption d’un mode de gestion des infrastructures sportives d’intérêt national ;

L’introduction de mesures spécifiques de lutte contre le dopage ;

L’amélioration des mécanismes de financement ;

La création de sanctions pénales contre les atteintes à la sécurité lors des événements sportifs ;

L’institution de modes alternatifs de règlement des litiges ;

La création de la Commission nationale du Sport de Haut Niveau.

Selon la Cellule de Communication du ministère, ces mesures visent à faire du sport un levier de développement durable, à la fois vecteur d’éducation, de cohésion sociale, de croissance économique et de création d’emplois.

L’adoption de ce texte réaffirme la volonté de l’État de promouvoir un sport moderne, inclusif et fidèle aux valeurs républicaines. Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture appelle tous les acteurs du sport et les citoyens à s’approprier cette vision commune et à s’engager activement dans sa mise en œuvre.