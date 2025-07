Face au Pastef…Macky se réorganise et envoie les jeunes au front

La scène politique sénégalaise est toujours en mouvement, et l’Alliance pour la République (APR), l’ancien parti au pouvoir, ne fait pas exception. Avec les élections présidentielles de 2029 en ligne de mire, l’ex-Président Macky Sall a décidé de bousculer les habitudes et d’insuffler un vent de fraîcheur au sein de son parti, misant résolument sur la jeunesse pour défier le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), désormais aux commandes.

Cette réorganisation stratégique est un signal fort. On voit des visages prometteurs prendre les rênes de structures clés. Pape Malick Ndour, ancien ministre, se retrouve propulsé coordinateur national de la Convergence des Cadres Républicains (CCR). Ou encore Aminata Gueye, qui prend les commandes de la Chambre des Élus Républicains. Ce ne sont pas de simples remaniements, mais de véritables repositionnements pour l’avenir.

Aujourd’hui, Pape Malick Ndour est devenu un élément incontournable du dispositif de Pastef. L’ancien ministre ne rate jamais l’occasion de tirer sur le régime en place. Et ses interventions sont souvent techniques et politiques. Il manipule avec dextérité les chiffres pour mettre l’actuel parti au pouvoir et ses dirigeants dos au mur. Mais les patriotes ne se laissent souvent pas faire. Ils utilisent tous les moyens qu’ils ont pour contre-attaquer.

Mais la nomination qui fait le plus parler, c’est sans doute celle d’Hamidou Anne à la tête de la Cellule Analyses et Prospective (CAP). Ce jeune talent a rejoint l’APR il y a très peu de temps, et sa promotion rapide est un symbole éclatant. Macky Sall, à travers ce choix audacieux, montre sa volonté d’ouvrir les portes du parti à de nouvelles énergies, même celles qui n’ont pas un long passé au sein de l’APR. C’est une main tendue, un message d’inclusion qui résonne.

L’impulsion de la jeunesse ne s’arrête pas là. Papa Mahawa Diouf, Mame Marième Thiam Babou, Mame Gueye Diop et Saourou Sène ont également été nommés porte-parole adjoints. Ces choix ne sont pas le fruit du hasard ; ils traduisent une intention claire de Macky Sall de tourner la page des anciennes figures. L’objectif est de dynamiser l’APR et de lui donner un nouveau souffle, avec des voix et des idées neuves pour l’avenir.

Le message est clair et sans équivoque, comme l’a rapporté Me Sidiki Kaba : « Pour faire face à Sonko, il faut être clean et prêt à se battre. » C’est une déclaration de guerre politique, une volonté affichée de se préparer à la confrontation idéologique et stratégique avec le pouvoir en place. Il ne s’agit plus de gérer le pays, mais de se positionner comme une opposition robuste et déterminée.

Il semble que Macky Sall ait pleinement intégré une réalité de la scène politique sénégalaise : l’importance de la jeunesse. Me Sidiki Kaba a souligné que l’ex-Président a compris que « ce sont les jeunes qui peuvent faire face à Pastef, qui est lui aussi dirigé par des jeunes. » C’est une stratégie miroir, une reconnaissance de la force motrice de la nouvelle génération dans le paysage politique actuel.

Ce virage stratégique marque un changement de paradigme pour l’APR. « Quand on était au pouvoir, le président parlait de gouvernement de combat, aujourd’hui il parle d’une opposition de combat », a précisé Me Sidiki Kaba. Cette transition du mode « gouvernement » au mode « opposition » nécessite une adaptation, et Macky Sall semble vouloir que son parti adopte une posture plus offensive et réactive.

Ces nominations ne sont que le début. On peut s’attendre à ce que ces changements se propagent et touchent d’autres structures du parti dans les mois à venir. L’APR est en pleine mutation, se préparant activement pour les échéances futures, avec une ambition renouvelée et une confiance placée dans la vitalité de sa jeunesse. La scène politique sénégalaise promet d’être passionnante à suivre !

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn