Vols à main armée : Une bande de malfaiteurs arrêtée à Touba

Le Commissariat d’arrondissement de Ndamatou/Touba a procédé au démantèlement d’un groupe criminel organisé spécialisé dans les embuscades et les vols aggravés, suite à une plainte déposée par une victime d’agression.

L’affaire trouve son origine dans l’agression d’un agent superviseur de l’opérateur de téléphonie mobile YAS, domicilié dans le quartier Ndame à Touba. Dans la nuit du 22 juin 2025, vers 22 heures, la victime rentrait chez elle après sa journée de travail lorsqu’elle a été interceptée par deux individus circulant à bord d’une motocyclette de type Jakarta.

L’un des agresseurs, qui était passager de l’engin, a porté un coup de machette à la victime avant de s’emparer de sa sacoche professionnelle. Le butin comprenait des cartes SIM de l’opérateur YAS, sa carte d’identité nationale, sa carte bancaire UBA, quatre téléphones portables dont un iPhone 13 Pro Max, un Redmi Note, un iPhone 11 Pro et un Tecno, ainsi qu’une somme de 150 000 francs CFA en espèces.

L’exploitation d’un renseignement opérationnel a permis aux forces de l’ordre de localiser l’un des membres de la bande au rond-point de Mbacké le 20 juillet 2025. Une équipe de la Brigade de recherches s’est immédiatement rendue sur les lieux pour procéder à son interpellation.

Une fois en garde à vue, le suspect a reconnu les faits reprochés et a révélé appartenir à un groupe criminel organisé spécialisé dans les embuscades et les vols aggravés. Ces aveux ont permis aux enquêteurs d’élargir leurs investigations et de procéder à l’arrestation de trois autres membres actifs du réseau.

Les quatre mis en cause sont poursuivis pour plusieurs infractions graves : association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage de violence et utilisation de moyen de locomotion, rébellion, violences sur agent des forces de l’ordre, ainsi que coups et blessures ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 21 jours.