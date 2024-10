Amadou Ba, le souffre-douleur de Sonko…Le débat n’aura pas lieu

Un débat entre Le premier ministre Ousmane Sonko et l’ancien candidat malheureux à la présidentielle, Amadou Ba (AB), aura-t-il lieu ? Les états-majors se lancent des défis et font des déclarations à travers la presse. Ousmane Sonko est le premier à inviter Amadou Ba à un débat public contradictoire. Et le camp d’Amadou Ba a réagi à la proposition du premier ministre. Il ne reste plus qu’à définir le lieu, la date et les modalités du débat. Mais le débat est loin d’être réglé car plusieurs zones d’ombres planent sur la volonté du camp d’Amadou Ba à aller jusqu’au bout de cette affaire.

Après son congé politique de 7 mois (il observe le silence depuis la présidentielle de mars 2024), Amadou Ba (AB) vient de sortir de son mutisme pour lancer des piques sans pointe fine au pouvoir du duo Diomaye Sonko. Amadou Ba les attaque avec des mots doux dans une opposition « républicaine » au moment où Sonko, toutes griffes dehors, le massacre avec des mots. Le Premier ministre Ousmane Sonko a d’ailleurs saisi cette occasion rare (la sortie d’Amadou) pour l’inviter à un débat. Et même là, Sonko l’égratigne et le met au défi.

« Monsieur Amadou Ba a décidé de sortir de l’ombre et de ne plus se cacher derrière ses mercenaires de la plume et autres ‘chroniqueurs’. Tant mieux, car le jeu du mythe et du combat politique par procuration ne saurait prospérer plus longtemps. Je lui offre donc une belle opportunité de s’expliquer devant le peuple : un débat public contradictoire entre lui et moi sur la situation économique et financière dans laquelle ils ont plongé le pays et sur sa responsabilité personnelle » a déclaré Sonko quelques minutes après la conférence de presse d’Amadou (AB).

Madiambal Diagne, un candidat sur la liste proportionnelle de la coalition Jamm Ak Njariñ de Amadou Ba a donné son accord pour un débat entre Sonko et Amadou Ba. Sur le plateau de Seneweb, dans l’émission « Entretien Spécial », Madiambal Diagne avait pris cet engagement ferme : « Je prends l’engagement ici que si Sonko veut débattre avec Amadou Ba, il va accepter le débat ». Si Madiambal le dit, c’est qu’il sait qu’Amadou est prêt pour le débat.

Et l’assurance de Madiambal sur la participation au débat contre Sonko par Amadou (AB) a été confirmée par une responsable influente de la coalition : « La Rfm vient d’informer qu’Amadou Ba aurait servi une réponse favorable au Premier ministre Ousmane Sonko qui a sollicité ce débat. Sur les ondes de la Rfm, Zahra Iyane Thiam a confirmé que l’ex-patron de Sonko est prêt. Selon elle, Amadou Ba « demande au Premier ministre Ousmane Sonko de choisir le jour, le format, le lieu et l’heure ».

Comment Amadou, un homme bien éduqué, poli et réservé peut-il débattre avec un populiste qui n’a que des mots grossiers à la bouche ? Ce sera un débat à sens unique. Ousmane Sonko ne laissera pas Amadou Ba parler. Et Amadou n’insistera pas en attendant que le modérateur puisse lui donner la parole. Et même là, Ousmane Sonko ne laissera pas Amadou Ba s’exprimer Et au finish, les téléspectateurs verront en Amadou un responsable trop réservé pour tenir tête à un adversaire déchaîné. Ousmane Sonko va « massacrer » Amadou Ba dans un débat contradictoire qui ne sera qu’à sens unique.

Imaginez-vous un seul instant, pendant le débat, Ousmane Sonko qui attaque Amadou Ba en lui disant que ses milliards sont le fruit d’un vol. Que croyez-vous qu’Amadou répondra ? Il répondra dans la politesse et le respect. Sonko « insulte » et Amadou se réserve. Le verdict est vite donné. Les téléspectateurs verront en Sonko le « guerrier » et en Amadou le « peureux ». Si Sonko disait la même chose à Barth, ce dernier l’accusera d’avoir caché son patrimoine et d’avoir « volé » les terres de Dakar avec le syndicat des inspecteurs impôts et Domaines. Voici la différence entre Amadou et les politiciens « guerriers »

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn