Le pouvoir de Diomaye…Ce que Sonko n’aura jamais entre ses mains

On parle du duo « Diomaye-Sonko » au pouvoir. Et c’est une réalité car aujourd’hui, le duo gère ensemble. Le Président de la République élu tient son pouvoir du peuple. Et le Premier ministre nommé tient son pouvoir du Président de la République. Mais le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a tenu à élargir les pouvoirs de son Premier ministre. L’Etat, étant exclusivement au service du Président de la République, Ousmane Sonko peut avoir tous les pouvoirs sauf une chose qu’il n’aura jamais entre ses mains et que Bassirou Diomaye Faye détient précieusement…

Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été élu par le peuple sénégalais mais il exerce son pouvoir flanqué de celui qui incarne le changement auprès de la jeunesse, son Premier ministre Ousmane Sonko. Après la nomination de son PM, le Président de la République a annoncé qu’il allait élargir les pouvoirs de ce dernier. Sans doute, croit-il qu’il lui doive beaucoup pour son accession à la Magistrature suprême.

Mais la République est exclusivement au service du Président élu. Il peut s’il le désire donner tous les pouvoirs à son Premier ministre sauf un seul. L’Etat n’acceptera jamais de partager le service des Renseignements avec qui que ce soit, fut-il le vice-Président ou le Premier ministre du Sénégal. Le Président de la République est le seul qui gère ce service le plus sensible de la République. D’ailleurs le patron des services de Renseignements a été nommé par le Président un mois après son avènement au pouvoir. Il a choisi un ancien Haut Commandant de la gendarmerie.

« Le général El Hadj Daouda Niang a été nommé à la tête du renseignement par le Président Bassirou Diomaye Faye le 24 avril 2024. Le nouveau patron du service de Renseignement a été Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal en République de Côte d’Ivoire. Ancien Haut Commandant de la gendarmerie, il est né en 1965 à Yang-Yang, dans le département de Linguère, où il a d’ailleurs effectué ses études primaires ».

Chaque information collectée par ses services est immédiatement transmise au Chef de l’Etat. Donc, certaines informations sensibles, le Chef de l’Etat sera le seul à le détenir. Lui seul et personne d’autre, à moins qu’il ne veuille le partager à son Premier ministres ou à ses ministres. Malgré tous les pouvoirs que lui donne le Chef de l’Etat, Ousmane Sonko ne peut contrôler ce service stratégique de l’Etat. Ainsi, il ne peut être au courant de certaines informations sensibles pour l’Etat et qui touche à sa sécurité.

Des informations hors de portée de Ousmane Sonko. Et c’est mieux ainsi pour la sécurité de l’Etat vis-à-vis des pays étrangers. C’est pourquoi, il ne détient pas tous les pouvoirs au Sénégal. D’ailleurs, en dehors des services des Renseignements placés directement sous la tutelle de la Présidence de la République, c’est le Chef de l’Etat lui seul qui a la capacité de nommer à des fonctions civiles et militaires.

Donc, le Président de la République garde un contrôle sur tout, même s’il a délégué des pouvoirs au Premier ministre. Sur certaines activités liées à la marche du pays, Bassirou Diomaye Faye sera le seul à prendre des décisions parce que ce sera à lui de rendre compte directement à la nation sénégalaise. Il a prêté serment au nom de la nation et de la loi. Cela, il doit en être conscient. Il a été le seul à se soumettre à cet exercice avant de nommer procéder à la nomination de son Premier ministre et des autres membres du gouvernement.

Bassirou Diomaye Faye reste et restera le maître du jeu au Sénégal tant qu’il exercera les fonctions de Chef de l’Etat. Le peuple l’a élu lui seul et personne d’autre. Fut-il Ousmane Sonko qui a battu campagne à ses côtés et qui a contribué à sa victoire. Le pouvoir, c’est lui qui le détient. La preuve, il peut même s’il le veut démettre son Premier ministre de ses fonctions sans aucune contrainte au plan de la Constitution.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn