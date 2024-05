Le duo « Diomaye-Sonko » au pouvoir : voici ce qui fait peur au peuple

Bassirou Diomaye Diakhar Faye est élu président de la République du Sénégal mais il n’est pas le seul à diriger le pays même s’il a des pouvoirs exceptionnels. Ils sont deux à diriger le pays. La presse parle désormais du duo « Diomaye-Sonko ». Les observateurs diront que c’est Ousmane Sonko qui est l’artisan de la victoire de Bassirou Diomaye Diakhar Faye et que sans lui, l’enfant de Ndiaganiao ne serait pas au Palais.

Mais les Sénégalais ont adopté Diomaye dans leur cœur et n’oublient pas les frasques et promesses de Sonko lors de son combat contre Macky Sall. Et c’est ce dernier qui fait peur avec sa rapidité à adopter certaines mesures. Diomaye est le Président mais c’est Sonko qui fait la loi…

Ousmane Sonko est impulsif. Il prend des mesures et aime se mettre au-devant de la scène en reléguant tout le monde en arrière-plan. Récemment, tout le monde l’a vu réunir l’instance dirigeante de son parti. Ousmane Sonko a pris plusieurs décisions au cours de cette réunion. Non seulement, il annonce que le Pastef va tenir enfin son premier congrès ordinaire et des instances régulières von être élues, Ousmane Sonko soutient qu’il sera en tournée sous régionale auprès de Chefs d’Etat putschistes de la sous-région que sont ceux du Mali, de la Guinée, du Niger…Ça fait peur !

C’est lui qui annonce aussi la visite prochaine de Jean-Luc Mélenchon à Dakar. Derrière tout cela, se cache cette volonté de Ousmane Sonko de réaffirmer encore que c’est lui qui tient son parti et nul autre. Un excellent moyen de pression sur le Président de la République élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Au cas où ce dernier serait tenté de prendre des mesures en sa qualité de Chef de l’Etat sans pour autant le consulter.

Bassirou Diomaye Faye fidèle à son engagement a démissionné de son poste de secrétaire général du Pastef. Ce qui n’est pas le cas de Ousmane Sonko qui joue officieusement à travers certains actes qu’il pose, le rôle de Président-bis de la République, mais qui, en même temps, continue à diriger le Pastef. Voilà qui ne rassurent guère certains. Ousmane Sonko a souvent des sorties musclées qui ne rassurent guère ni auprès des bailleurs de fonds ni auprès des populations. Il a un discours populiste et met mal à l’aise le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui est le seul élu par le peuple sénégalais.

Ousmane Sonko doit s’abstenir d’annoncer certaines mesures qui vont être prises par l’Etat et laisser le soin à Bassirou Diomaye Faye en sa qualité de Chef de l’Etat de les annoncer lui-même. Là, le peuple sénégalais saura se reconnaître et saura qu’il a élu un seul Président de la République pour le moment. Car, durant son discours de campagne Bassirou Diomaye Faye avait déclaré qu’il allait engager des réformes sur la Constitution pour instaurer un poste de vice-Président de la République. A partir de cette réforme, le vice-Président de la République sera lui aussi élu au suffrage universel au même titre que le Président de la République à partir d’un ticket.

Ce qui suscite des inquiétudes d’autant qu’Ousmane Sonko ne doit pas être étranger derrière cet engagement de Diomaye Faye durant la campagne. Ainsi donc, le vice-Président aura la même légitimité que le Président de la République. Il aura les pleins pouvoirs de prendre certaines mesures. Voilà qui mettra plus à l’aise Ousmane Sonko et le confortera dans le rôle qu’il joue en ce moment qui est d’être le principal homme fort du Sénégal.

Ousmane Sonko fait peur. Il avait lui-même donné des instructions à la délégation sénégalaise qui s’était rendue à l’Assemblée générale conjointe organisée par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM). Le programme présenté par la délégation sénégalaise avait été rejeté. Il a fallu que le FMI envoie une délégation à Dakar pour faire connaître aux autorités de la nécessité de poursuivre le PSE. Tout cela, le Sénégal aurait pu s’en épargner mais il faut dire qu’Ousmane Sonko ne rassure guère. Et c’est encore lui qui vient d’honorer un manifestant qui lapidait les forces de l’ordre avec des pavés…Incroyable Sonko !

