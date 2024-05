Ousmane Sonko rencontre Mactar Mané…un ancien manifestant (photo)

Son image avait fait le tour des réseaux sociaux lors des dernières manifestations. Cette personne n’est autre que le dénommé Mactar Mané. Le jeune manifestant a eu la chance de rencontrer le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), Ousmane Sonko.

«C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai fait, hier en marge de la réunion du bureau politique, la rencontre de monsieur Mactar Mané, symbole achevé des militants anonymes, qui ont cru et se sont battus corps et âme pour le PROJET, avec la seule conviction qu’il apportera le changement longtemps attendu», a écrit Ousmane Sonko sur sa page Facebook.

Le leader de Pastef de poursuivre : «À vous tous, milliers de Mactar Mané, je vous adresse mes hommages et vous garantis que vos rêves et sacrifices guideront notre action de tous les jours. Votre satisfecit sera notre seul baromètre et votre soutien notre plus sûre ressource. Hommage à la jeunesse sénégalaise !»