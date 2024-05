Le «PROJET en panne…Sonko rate son premier rendez-vous avec les sénégalais

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a vendu au peuple un «PROJET» bien alléchant. Les sénégalais, qui croyaient en la solution miracle de Ousmane Sonko, ont voté massivement pour son candidat à l’élection présidentielle du 25 mars 2024. Depuis que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est élu, ce fameux PROJET est toujours en gestation. Les patriotes sont dans l’incapacité de régler les problèmes de ceux qui les ont élus. Le premier ministre a même raté le rendez-vous que lui et son gouvernement avaient donné aux sénégalais.

La cherté des prix est en train d’étrangler les sénégalais. Les pères et mères de famille ne savent plus à quel saint se vouer. Le loyer est cher à Dakar et environ. Les denrées de premières nécessités ne sont pas bon marché. Pour se sortir du goulot d’étranglement, les sénégalais ont massivement voté pour le régime actuel. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye avaient promis d’apporter des solutions rapides face à la situation actuelle de ces sénégalais. Mais la baisse des prix devra attendre.

Le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, avait instruit le gouvernement à travers son Premier ministre Ousmane Sonko, de proposer, d’ici ce 15 mai, un plan-programme pour alléger le coût de la vie. L’interpellation a été faite lors d’un récent conseil des ministres donnant de l’espoir aux consommateurs sénégalais. Jusqu’à la veille de cette date, les sénégalais qui peinent à joindre les deux bouts, gardaient espoir. Malheureusement, un espoir de courte durée. Le premier ministre Ousmane Sonko aura trahi ce monde qui avait confiance en lui

Annoncée pour le 15 mai dernier, la baisse des prix des denrées de première nécessité attendra. « Dans sa communication au Conseil, le Premier ministre a fait part des mesures envisageables pour la baisse du coût de la vie, après consultation des représentants des producteurs, des commerçants, des transporteurs ainsi que des associations consuméristes», lit-on dans le dernier communiqué du Conseil des ministres.

Les denrées visées, selon le document, sont le riz brisé non parfumé, le pain, le sucre cristallisé et l’huile. A la fin de ces concertations, le Premier ministre remettra un rapport avec des propositions précises au président de la République. Le Premier ministre a également informé le Conseil de la finalisation, par les départements ministériels, de leurs plans d’action d’urgence».

C’est la deuxième fois que le nouveau régime ne respecte pas les promesses faites aux sénégalais. Après leurs engagements sur les appels d’offres, le duo récidive sur la baisse des prix des denrées. En 2012, les prix ont baissé en quelques semaines après l’installation de Macky Sall et son gouvernement. Ce malgré les facteurs exogènes qui n’étaient pas favorables. Les sénégalais attendaient du régime de Diomaye qu’il fasse pareil. Ou même qu’il fasse mieux que son prédécesseur. Malheureusement, ledit régime est toujours dans l’inaction au grand dam de ceux qui ont voté pour eux.

Malgré la cherté du coût de la vie et les urgences qui attendent toujours le gouvernement, Sonko a le temps d’accueillir le défenseur des homosexuels. Une visite qui a lancé la polémique au Sénégal. Personne n’arrive à comprendre comment le Premier ministre a pu accepter que son hôte défende une chose à laquelle tous les sénégalais sont contre. S’il avait passé ce temps à chercher des solutions face à la baisse des prix, peut-être qu’il serait déjà en mesure de régler le problème des personnes qui l’ont élu. Seulement, le nouveau régime est toujours dans la communication populiste.

Il est temps pour le nouveau régime de se mettre au travail. Ousmane Sonko doit se mettre dans la peau du premier ministre. Ainsi, il pourra se charger des missions que le président Bassirou Diomaye Faye lui a assignées. Sinon il ne fera que confirmer les personnes qui pensent que leur régime ne fait que tâtonner. Les deux patriotes doivent matérialiser le «PROJET» et arrêter de s’accrocher au Plan Sénégal Émergent (PSE) d’un président qu’ils n’ont cessé d’attaquer…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru