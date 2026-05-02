Affaire ASER : Report de la conférence de presse du collectif des avocats de AEE POWER SÉNÉGAL et INTERMAQ

Le Collectif des avocats constitué pour la défense des intérêts des sociétés AEE POWER SÉNÉGAL S.A. et INTERMAQ, dirigées par Saïdou KANE, vient d’annoncer le report de sa conférence de presse initialement prévue pour le dimanche 3 mai 2026. « Cette rencontre avec la presse est désormais reprogrammée au mardi 5 mai 2026 », informe le communiqué.

Ce report, dicté par des impératifs d’ordre « strictement organisationnel », vise à permettre au Collectif, de finaliser la consolidation de l’ensemble des éléments de fait et de droit, qui seront portés à la connaissance du public.

Le Collectif déclare que cette conférence de presse a pour but essentiel « le rétablissement de la vérité, afin de permettre à l’opinion publique nationale de se faire une religion sur ce qu’il convient désormais d’appeler le “DOSSIER ASER” ».

Face à la prolifération d’informations « partielles, parcellaires, voire manifestement orientées », poursuit-il, » ayant entouré ce dossier au cours des dernières semaines, il appartient à la défense d’apporter, dans le respect rigoureux des règles déontologiques de la profession d’avocat, les éclaircissements techniques, juridiques et factuels que requiert la manifestation de la vérité », précise le collectif.

Il entend ainsi répondre, avec sérénité, méthode et précision, à l’ensemble des interrogations légitimes que se pose l’opinion, notamment : sur la nature exacte des relations contractuelles liant les différentes parties prenantes au projet d’électrification rurale ; sur la genèse, la chronologie et l’économie générale du contrat conclu avec l’Agence Sénégalaise d’Électrification rurale ; sur les circuits financiers évoqués et les véritables bénéficiaires des sommes querellées ; Sur le volet INTERMAQ, ainsi que sur l’ensemble des aspects techniques injustement passés sous silence.

Le Collectif réaffirme que ses mandants entendent collaborer pleinement à la manifestation de la vérité, dans le respect de la présomption d’innocence garantie par la Constitution et les conventions internationales auxquelles le Sénégal est partie. « La vérité, toute la vérité, rien que la vérité : telle est, et demeurera, la seule boussole de la défense» , conclut le collectif.