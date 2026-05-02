Accident mortel à Mbour : Un choc violent fait un mort et plusieurs blessés graves

Un grave accident de la route est survenu ce samedi 2 mai 2026, à la sortie du péage de Keur Balla, dans le département de Mbour, sur l’axe reliant Dakar.

D’après les informations rapportées par Diegoune Infos TV, reprises par Pressafrik, la collision a impliqué trois véhicules : un camion de type Hacé, un bus de transport en commun et un pick-up de marque L200. Le choc, particulièrement violent, a entraîné la mort d’une personne sur le coup.

Le bilan fait également état de plusieurs blessés, dont certains se trouvent dans un état jugé critique. Les circonstances exactes de l’accident restent, pour l’heure, à déterminer.