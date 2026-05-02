Remise des cahiers de doléances : Diomaye salue les avancées sociales

À l’occasion de la Fête internationale du Travail, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce vendredi au Palais de la République la cérémonie officielle de remise des cahiers de doléances des organisations syndicales. Devant les partenaires sociaux, le Chef de l’État a salué les avancées notables enregistrées en une année dans la mise en œuvre du Pacte national de stabilité sociale.

Parmi les réalisations mises en avant figurent l’adoption en Conseil des ministres des projets de Code du Travail et de Code de la Sécurité sociale, la généralisation de l’indemnité représentative de logement dans la Fonction publique, la revalorisation des salaires des travailleurs agricoles et domestiques, ainsi que des recrutements significatifs dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de l’enseignement supérieur. Le Président a également souligné l’extension progressive de la protection sociale aux travailleurs de l’économie informelle, preuve selon lui d’une mise en œuvre « réelle, progressive et mesurable » des engagements de l’État.

Le Chef de l’État a rappelé que le respect de la trêve sociale de trois ans, librement consentie, demeure une condition essentielle pour maintenir un climat social apaisé. Il s’est félicité de l’accord signé le 16 avril dernier dans le secteur de l’éducation et de la formation, fruit d’une négociation jugée exemplaire.

Fixant le cap pour 2026, le Président Faye a instruit le Gouvernement de concentrer ses efforts sur six priorités : finaliser les réformes structurantes, renforcer la protection sociale, améliorer le pouvoir d’achat, promouvoir l’emploi et l’employabilité, consolider le dialogue social et renforcer les capacités de l’Administration du Travail.

Le Chef de l’État a réaffirmé l’engagement du Sénégal à honorer ses obligations et a appelé les partenaires sociaux à la responsabilité afin de préserver le climat de confiance, indispensable au progrès économique et social. « La transformation profonde du Sénégal ne se fera ni sans un dialogue social sincère et constructif, ni sans un travail décent et productif pour tous, ni sans une justice sociale effective », a-t-il déclaré avec solennité.