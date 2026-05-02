Grand oral du 2 mai… l’offensive médiatique du président Diomaye

Ce samedi soir, à partir de 21 heures, les regards de toute la nation sénégalaise seront rivés sur les écrans. Le Président Bassirou Diomaye Faye s’apprête à livrer une interview fleuve à la presse nationale. Au-delà d’un simple exercice de redevabilité, cet entretien marque un tournant stratégique dans la communication présidentielle, deux ans après l’alternance.

Depuis son accession au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye a souvent été perçu comme un dirigeant à la parole rare, préférant les communiqués du Conseil des ministres aux sorties médiatiques impromptues. En choisissant ce format « face-à-face » avec des ténors comme Moustapha Diop et El Hadj Assane Gueye, le chef de l’État signe la fin d’une certaine distance pour reprendre directement la main sur le récit national, court-circuitant ainsi les bruits de couloir.

L’exercice de ce soir se veut une démonstration de force démocratique. En réunissant des plateaux de télévisions privées comme Walf TV et TFM aux côtés de la télévision publique, la présidence souhaite montrer qu’elle ne craint pas la contradiction. Pour le Palais, il s’agit de prouver que l’exécutif reste ouvert aux interrogations les plus incisives des citoyens et des observateurs.

Pourtant, le terrain qui attend le Président est semé d’embûches, notamment sur le plan institutionnel. L’un des points de friction majeurs concernera les récentes réformes du Code électoral, plus précisément les articles L.29 et L.30. Ces dispositions, qui régissent l’éligibilité et la radiation des listes électorales, ont longtemps été au cœur des tensions politiques. Le Président devra expliquer sa vision pour garantir qu’elles ne servent plus d’outils d’exclusion.

Le premier dossier brûlant sur le plan économique sera sans doute celui du pouvoir d’achat. Malgré les milliards de FCFA d’économies injectés en 2025 pour stabiliser les prix des produits essentiels, le panier de la ménagère reste sous tension. Les journalistes ne manqueront pas de l’interroger sur l’efficacité réelle de ces subventions et sur la pérennité de cet effort budgétaire dans un contexte de rigueur.

L’autre grand défi concerne « l’année de l’Emploi » décrétée pour 2026. Face à une jeunesse impatiente, le Président devra préciser les contours de sa politique d’économie sociale et solidaire. Comment transformer les promesses en contrats réels ? Les questions sur l’insertion des diplômés et la relance du secteur agricole, fer de lance de la souveraineté alimentaire, seront au cœur des échanges.

Sur le plan social, le chef de l’État devra rassurer les syndicats. Au lendemain de la fête du Travail, les cahiers de doléances sont encore sur son bureau. Le respect de la « trêve sociale » de trois ans, essentielle à la stabilité du pays, dépendra de sa capacité à convaincre les partenaires sociaux que les revalorisations salariales promises seront appliquées sans délai.

La question de la liberté de la presse s’invitera également à la table. Avec le récent recul du Sénégal dans les classements internationaux, Bassirou Diomaye Faye est attendu au tournant. Les journalistes l’interrogeront sur la situation économique des médias, le paiement des dettes fiscales et les garanties offertes aux professionnels de l’information pour exercer leur métier sans entraves.

Cette interview sera l’occasion pour Bassirou Diomaye Faye de fixer le cap pour la seconde moitié de son mandat. En s’adressant directement aux Sénégalais, il cherche à consolider son socle populaire. Sa réussite ce soir ne dépendra pas seulement de la précision de ses chiffres, mais de sa capacité à incarner, par le verbe, cette « transformation systémique » dont il a fait sa priorité absolue.

La rédaction de Xibaaru