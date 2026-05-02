Affaire Keur Yeurmandé : Le procureur s’oppose à la libération de Ndella Madior Diouf

Ayant bénéficié d’une mesure de mise en liberté provisoire qui lui a été accordée lors de son procès mardi dernier, à la Chambre criminelle de Dakar, Ndella Madior Diouf est toujours en détention. Selon les informations de Seneweb, le procureur de la République a fait appel.

Pourtant, dans son réquisitoire, le représentant du ministère public avait requis l’acquittement pour les crimes de traite de personnes, de privation d’aliments et pour les infractions aux lois sur les inhumations.

En revanche, le maître des poursuites a demandé une peine de cinq ans d’emprisonnement ferme assortie d’une amende d’un million de FCFA pour exercice illégal de la médecine, homicide involontaire, non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d’autrui.

Pour les autres accusés, dont l’assistant Cheikh Tidiane Ndiaye, l’animateur El Hadji Séne et les nounous, le procureur a requis trois mois ferme pour non-assistance à personne en danger. La Chambre criminelle rendra son délibéré le 26 mai prochain.

Plusieurs cas de figure s’offrent désormais à Ndella Madior Diouf, en détention depuis le 20 décembre 2023. Dans le secret de sa décision, la Chambre peut l’acquitter, la condamner à une peine avec sursis ou à une peine inférieure à la durée de la détention préventive. Ce qui entraînerait sa libération. À l’inverse, elle peut être déclarée coupable et condamnée à une peine la maintenant en détention.

Sauf désistement du parquet, l’appel va maintenir Ndella Madior Diouf en prison, sans possibilité que la Cour statue sur ledit appel. En effet, le dossier ne pourra pas être transmis, puisque déjà entre les mains du juge pour délibérer.

Source : Seneweb