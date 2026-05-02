Interview avec le Président Diomaye : Le coup de gueule de Martin Faye

Le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, accordera une interview, ce samedi, à deux télévisions privées, Walf TV et TFM. La séance sera certes modérée par le directeur général de la RTS, Pape Alé Niang, mais les journalistes de la chaîne publique sont absents de la rencontre. Ce qui n’est pas du goût de Martin Faye, un ancien de la maison.

Ce dernier s’offusque de ce qu’il qualifie de « mise à l’écart de la RTS ». « Si je salue l’initiative, je proteste fermement sur la forme. Confier à la RTS, service public, le seul rôle de modérateur, sans lui permettre de poser une seule question, est inadmissible ».

Pour Faye, le droit ou le privilège d’interroger le président ne doit pas se limiter à deux journalistes de télévisions privées. « Où est la presse écrite ? Où sont les radios ? Où sont les webmédias ? Et surtout, pourquoi la télévision publique, qui appartient à tous les Sénégalais, est-elle réduite à un rôle d’huissier ? », s’interroge-t-il d’un ton indigné.

Martin Faye, qui crie au « copinage médiatique », rappelle que le pluralisme ne saurait se limiter à deux chaînes privées. Il demande ainsi une diversification pour la prochaine, avec évidemment, une place pour la RTS.

Source : Seneweb