Sonko grandit, grossit et prend tout…Il fait ombrage à Diomaye

Ousmane Sonko n’est pas le 5ème président élu du Sénégal. Mais c’est lui qui est appelé le « Président Sonko ». C’est lui qui occupe l’espace laissé par l’ancien Président Macky Sall. C’est encore lui qui est le plus en vue à la télévision. Et dans toutes les décisions prises sur le plan politique, on voit partout la main de Sonko. Le Premier ministre pourtant nommé est plus présent que le Président élu Diomaye Faye qui, depuis son accession à la magistrature suprême, s’occupe de notre bon voisinage. Ousmane Sonko est le Premier ministre qui ordonne et décrète…

Ousmane Sonko est le Premier ministre du Sénégal le plus puissant depuis le premier Président du Conseil Mamadou Dia qui a fait vaciller le Palais de la République sous Léopold Sédar Senghor. Encore que Mamadou Dia détenait certains pouvoirs que lui conférait la Constitution. Mais Ousmane Sonko ne détient que les pouvoirs que veut lui déléguer le Président de la République. Mais Ousmane Sonko agit comme étant celui qui détient le pouvoir au Sénégal. Avec Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia, le Sénégal a traversé une crise sans précédent.

64 ans plus tard, arrive Ousmane Sonko qui est appelé Président Ousmane Sonko (PROS), titre attribué par les partisans de son parti Pastef. Malgré l’élection du 5ème président, Bassirou Diomaye Faye, les membres de Pastef continuent de l’appeler PROS car ils le considèrent comme le VRAI PRÉSIDENT. Et Le premier ministre ne fait rien pour les contredire. Il s’est mis dans la peau du véritable Président de la République du Sénégal.

Sur le terrain, le premier ministre occupe tout l’espace et ne laisse rien au Président Diomaye. A la télé, il n’y a que le PROS. Les Unes de 24 des 37 quotidiens titrent sur lui. Les voyages de Bassirou Diomaye Faye au Nigeria et au Ghana sont passés inaperçus. Dans toutes les nominations, on voit la main de Sonko. Dans toutes les décisions, on voit la méthode Sonko… Il occupe tout l’espace et fait ombrage au Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il a le parti Pastef. Il a le gouvernement. Il occupe l’espace médiatique. Que reste-t-il à Diomaye ?

Absolument rien. Bassirou Diomaye Faye donne l’impression d’être là que pour amuser la galerie, alors que Ousmane Sonko joue le rôle de véritable Président de la République du Sénégal. A travers les Conseils interministériels qu’il tient hebdomadairement, Ousmane Sonko préside des Conseils des ministres bis. Sous les Conseils interministériels, il prend des décisions qui n’incombent que sous l’autorité du Président de la République.

C’est Ousmane Sonko qui décide des mesures prises pour la campagne agricole de cette année, c’est lui qui vient, avec fracas, annoncer qu’un audit sera effectué sur les 717 milliards FCFA déclarés être débloquer pour lutter contre les inondations au Sénégal. Ousmane Sonko reçoit Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise pour parler de la politique étrangère du Sénégal. Il est présent partout.

Il ravit tous les pouvoirs qui doivent revenir à Bassirou Diomaye Faye, le Président de la République élu du Sénégal. Il occupe le poste de Premier ministre que par la seule volonté du Chef de l’Etat à qui il fait ombrage. Même les nominations à certains postes opérés récemment portent sa signature.. C’est dire qu’on a en ce moment un Premier ministre qui se veut plus puissant que le Président de la République.

Sans doute, Le PROS pense-t-il faire de Bassirou Diomaye Faye sa propre marionnette. Il est clair que dans sa tête, il s’est mis que c’est grâce à lui que Bassirou Diomaye Faye a été élu Président de la République du Sénégal. A ce titre, c’est lui qui doit prendre toutes les mesures pour la marche de la République. Pour Ousmane Sonko, le Président de la République est soumis à ses ordres.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn