Sonko se trompe dans son rôle de PM…il vient de faire une très grosse erreur

Bassirou Diomaye Diakhar Faye a-t-il commis une erreur en nommant Ousmane Sonko premier ministre ? Voilà une question que bon nombre de sénégalais se pose. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ne cesse de poser des actes qui nuisent à l’image du président. Mais aussi à l’image de toute la République. Le dernier acte qu’il a posé lors d’une rencontre avec ses militants démontre clairement que l’édile de Ziguinchor n’est toujours pas prêt à diriger un gouvernement de «rupture».

Ousmane Sonko est un véritable fardeau pour Bassirou Diomaye Faye. Au lieu d’aider le Président dans l’action gouvernementale, il pose des actes qui discréditent le chef de l’Etat et ses ministres. Ce lundi, il a fait une véritable erreur de communication. Comme un débutant, le chef du gouvernement récompense les «héros» de sa révolution. De 2021 à 2023, plusieurs manifestations politiques ont eu lieu à Dakar et dans certaines régions. Certaines manifestations ont coûté cher aux jeunes. Une soixantaine de jeunes ont perdu la vie.

Certaines de ses manifestations l’ont été en soutien à Ousmane Sonko. Lors de la réunion de son bureau politique, le premier ministre a rencontré l’un des manifestants devenu célèbre sur les réseaux sociaux après la publication de ses photos. Lors d’une manifestation, il avait affronté les forces de l’ordre et les grenades lacrymogènes, armé de cailloux et accompagné de milliers d’autres jeunes sénégalais. Un militant anonyme qui symbolise, aux yeux d’Ousmane Sonko, la ferveur populaire qui a affronté gendarmes et policiers pour le succès du projet Pastef.

« C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai fait, hier en marge de la réunion du bureau politique, la rencontre de monsieur Mactar Mané, symbole achevé des militants anonymes qui ont cru et se sont battus corps et âme pour le PROJET, avec la seule conviction qu’il apportera le changement longtemps attendu. À vous tous, milliers de Mactar Mané, je vous adresse mes hommages et vous garantis que vos rêves et sacrifices guideront notre action de tous les jours. Votre satisfecit sera notre seul baromètre et votre soutien notre plus sûre ressource. Hommage à la jeunesse sénégalaise ! », a écrit Ousmane Sonko. Une très grosse erreur de communication.

Ousmane Sonko a oublié qu’il n’est plus cet opposant radical. Sa communication est liée à celle du gouvernement. Le moindre mot qu’il écrit, la moindre image qu’il publie, portent l’empreinte de la République. Ce jeune homme n’est pas un simple manifestant. Aux yeux de beaucoup de sénégalais, il représente le groupe des casseurs. Il fait partie de ses hommes et femmes qui ont défié les forces de défense et de sécurité. En rendant hommage à ce jeune, le premier ministre du Sénégal semble faire dans l’apologie de la violence. Une grosse erreur de communication.

En s’affichant avec cet ancien lanceur de pierres, Ousmane Sonko est accusé de faire dans la discrimination. Cette rencontre ne fait pas beaucoup d’heureux. Des jeunes ne comprennent toujours pas le choix porté sur cet homme. En effet, il n’a pas été plus méritant que les anciens détenus politiques. Ces patriotes ont passé plusieurs mois dans les prisons de Macky Sall. Certains portent encore les stigmates liés à leur incarcération.

D’autres patriotes ont tout bonnement perdu la vie. On parle d’une soixantaine de morts depuis mars 2021. Ces jeunes sont morts en défendant le projet de Sonko. S’il y’a des gens qui méritent du respect, c’est bien eux. Ce qui revient à dire que Ousmane Sonko a commis une très grosse erreur. Le premier ministre a le droit de recevoir qui il veut. Mais il n’a pas le droit de s’afficher en public avec n’importe qui. C’est l’image de la République qui en prend un sacré coup. Et ceci risque de causer des frictions au sein de son parti.

Ousmane Sonko doit faire attention à l’image de la République. Un ancien lanceur de pierres ne peut être un modèle pour les jeunes. Beaucoup de sénégalais ont porté le projet de Pastef sans trop s’afficher. Ils ont lutté selon leur méthode. Désormais, les patriotes doivent gouverner selon les valeurs patriotiques qui sous tendent ce pays. Voila où les véritables patriotes sont attendus. Les sénégalais ne veulent pas d’un PM «Superman». Le temps de la révolution est révolu !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru