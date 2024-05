Ministère de l’Education…Moustapha Guirassy séduit les syndicats d’enseignants

Pacification de l’espace scolaire, Moustapha Mamba Guirassy en phase avec les syndicats dits non représentatifs

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a invité pour la première fois autour d’une table les syndicats d’enseignants non représentatifs au nombre de 40. Cette rencontre avec les syndicats d’enseignants lui a permis d’exposer sa vision pour un système éducatif inclusif et de qualité, gage de la garantie d’un espace scolaire pacifique.

Cette initiative d’une grande première a été saluée par tous les syndicats dits non représentatifs. Et pour cause, aucun de ses prédécesseurs à la tête de la stratégique station ministérielle qui emploie plusieurs milliers personnes n’avait convié ces syndicats dits non représentatifs à une réunion afin de prendre à bras le corps les problèmes rencontrés dans le secteur.

D’emblée, le Ministre Moustapha Mamba Guirassy a décliné un projet qui, à l’horizon 2035, va aboutir à une société éducative où tous les segments qui sont dans le système auront un rôle important et fondamental à jouer. Cette vision nouvelle pour l’éducation va faire évoluer le système éducatif qui fera un glissement vers une société éducative.

Ayant conscience que l’atteinte de ses objectifs doit passer par une démarche participative et inclusive, les différents secrétaires généraux qui ont d’emblée salué l’approche du Ministre de l’Education, souhaitent le maintien de ce cadre de concertation qui doit être permanent.

Selon le ministre de l’Éducation, une bonne réorganisation de la classe syndicale par un regroupement des 40 syndicats dits non représentatifs en pôle, pourra les permettre de prendre part aux négociations. Un agenda régulier de rencontres et de concertation va sans nul doute permettre au Ministre de l’Education de pouvoir trouver des solutions aux problèmes liés à la lourdeur du passif qui selon lui est dangereux de le dessiner seul.

Beaucoup de points liés aux problèmes des décisionnaires et aux lenteurs administratifs ont été évoqués par les différents secrétaires généraux et pour avancer rapidement, le Ministre Moustapha Mamba Guirassy d’annoncer la mise sur pied d’un guichet unique qui pourra régler les problèmes.

En tout état de cause, l’approche participative qui est une première dans le secteur de l’éducation est un bon début pour l’actuel patron du secteur qui a montré un signe prometteur avec une simplicité et une ouverture d’esprit.

Cette rencontre avec les syndicats dits non représentatifs est organisée après celle du G7 et d’autres acteurs du système éducatif. Le Ministre Moustapha Mamba Guirassy est parti pour accomplir sa mission en toute quiétude car étant inscrit dans un élan d’inclusion. Son vœu de faire du système éducatif une société éducative semble partir sur de bonnes bases.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn