Situation des décisionnaires : Moustapha Guirassy donne des garanties aux enseignants

Ce lundi 13 Mai 2024, le ministre de l’Éducation nationale a reçu les secrétaires généraux d’une quarantaine de syndicats qui n’ont pas obtenu un score de 10% au sortir des élections de représentativité.

Cette réunion de prise de contact s’inscrit dans la continuité des discussions qu’il a entamées depuis sa prise de fonctions au sein du ministère de l’Éducation nationale.

Durant quatre tours d’horloge, les échanges ont permis d’aborder plusieurs points liés à l’équité et à l’inclusion dans la gestion du système éducatif.

Le Ministre a salué « leur engagement et leur détermination à accompagner le projet de transformation systémique qui vise, entre autres, à bâtir une école où chaque main est mise à contribution pour façonner l’avenir de notre nation ».

A la fin de de la rencontre, le ministre Moustapha Mamba Guirassy s’est réjoui des échanges riches. Il a promis de mener des concertations avec tous les services techniques et les ministères impliqués pour trouver des solutions dans le court terme.

« Nous allons prendre des décisions collégiales et concertées sur le passif lourd notamment la signature des arrêtés d’admission au CAP, le problème des enseignants décisionnaires, etc. pour assurer au secteur de l’éducation plus de paix et plus de stabilité », a promis le Ministre.

A signaler au passage que la rencontre initiée par le nouveau ministre de l’éducation Moustapha Mamba Guirassy avec les syndicats dits non représentatif au nombre de 40 est une première. Une rupture qui va sans nul doute permettre aux deux parties de mieux prendre en compte les véritables enjeux pour une école apaisée.

