L’acteur Serigne Saliou Ndiaye déféré…pour détournement

Serigne Saliou Ndiaye, acteur de séries bien connu et « Social media manager » à Sénégal Numérique (Senum) SA, a été déféré au parquet pour détournement de deniers publics, accès frauduleux à un système informatique et blanchiment de capitaux.

Selon les informations du journal Libération, il est accusé d’avoir utilisé frauduleusement les données de la carte bancaire professionnelle de l’entreprise, affectée au budget de la communication digitale, pour effectuer de nombreux achats personnels sur internet.

Le préjudice provisoire est estimé à plus de 46,3 millions de francs CFA, sur une période allant de janvier 2024 à juin 2025, d’après la même source.

Selon le mode opératoire, le mis en cause aurait acquis des produits électroniques, cosmétiques, vêtements et accessoires sur des plateformes comme Alibaba et Shein, qu’il revendait ensuite sur ses propres sites de e-commerce : Casciaono.shop et Zb-men.com.

Il aurait également réglé à plusieurs reprises des abonnements personnels et familiaux sur des services tels que Netflix, Canva, Google Play, App Store, Yango, entre autres. Rien que sur la plateforme Yango, les paiements frauduleux auraient atteint près de 16 millions.

Sentant l’étau se resserrer à la suite d’un audit interne lancé par la direction de Senum SA, Serigne Saliou Ndiaye s’est présenté de lui-même à sa hiérarchie pour avouer les faits. Interrogé par les éléments de la Division des Investigations Criminelles (DIC), il a déclaré avoir agi en raison de difficultés personnelles et familiales, aggravées par un salaire jugé insuffisant de 440 000 F CFA par mois.

Repris par Libération, l’acteur a exprimé ses regrets et affirmé être prêt à rembourser la somme détournée, en proposant même un échéancier ou un prêt bancaire pour solder sa dette.