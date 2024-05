L’opposition fuit Diomaye…il déroule librement le «PROJET»

Même si le PROJET est en gestation, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye déroule son agenda. Depuis son élection, il multiplie les actions. Le chef de l’Etat a entamé une série de déplacements à l’étranger. Sans un agenda de base et un programme bien ficelé, le membre du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) poursuit le Plan Sénégal Émergent (PSE) de son prédécesseur. Et faut dire que lui et son gouvernement ne s’y prennent pas bien. Malheureusement, ils n’ont aucune opposition pour leur faire part.

C’est grâce au «PROJET» que le parti Pastef est arrivé au pouvoir. Le Président Diomaye et son premier ministre, Ousmane Sonko, ont promis aux sénégalais des changements en profondeur. Ils ont vendu à leurs électeurs un programme riche. Mais au final, ces derniers se sont rendus compte que ledit PROJET n’est toujours pas disponible. Il est toujours en train d’être confectionné par les nouvelles autorités. Les sénégalais vont devoir patienter un bon bout de temps avant de voir les solutions prônées par les patriotes.

Un reniement qui pousse beaucoup de personnes à se poser des questions sur les nouvelles autorités. Le doute commence à s’installer dans la tête des sénégalais. Mais cela n’arrête pas le régime en place. Diomaye s’est lancé dans un audit du foncier. Il a secoué le cocotier. Malheureusement, les fruits tombés ne sont pas mûrs. Ce problème est plus complexe que le régime ne le pensait. Des hommes politiques, célébrités, chefs religieux et même des patriotes sont cités dans ses scandales fonciers. Malgré l’extrême gravité de cette affaire, l’opposition est abonnée absente.

Depuis l’arrivée de Diomaye au pouvoir, l’opposition est quasi absente. Cette affaire du foncier devait pousser les leaders de l’opposition à exiger plus de transparence. Ces nouveaux opposants doivent demander aux présidents d’étendre la traque du foncier mal acquis. Toute la lumière doit être faite sur les hectares attribués aux religieux, aux agents des impôts et domaines et aux hommes politiques. Ce combat, c’est celui de l’opposition. Malheureusement, cette opposition a perdu ses lettres de noblesse depuis l’arrivée du tandem Sonko-Diomaye au pouvoir.

Le chef légitime de l’opposition s’est emmuré dans un silence de cimetière depuis sa défaite à la présidentielle. Les anciens dignitaires du régime sont devenus muets depuis que les rapports des corps de contrôle commencent à être publiés. Les éternels opposants cherchent les voies et moyens pour intégrer le cercle restreint des patriotes. Chacun y va à sa manière. Certains vont même jusqu’à tresser les lauriers aux nouveaux ministres. Comme quoi ils veulent goûter aux délices de faire partie des décisionnaires. L’opposition ne paye pas au Sénégal.

De son côté, le parti au pouvoir suit les traces de Macky Sall qui avait réduit l’opposition à sa plus simple expression. Le régime de Diomaye veut affaiblir l’opposition. En demandant des audits et la publication des rapports des corps de contrôle, le régime en place savait pertinemment que les «grandes gueules» dans le «Macky» allaient se taire à tout jamais. Une stratégie qui fonctionne à merveille. Les dignitaires de l’ancien régime sont devenus aphones sur de nombreux dossiers sensibles. Laissant ainsi la société civile le rôle d’avant-garde

Fort heureusement, ils restent toujours des partis et leaders de l’opposition qui osent critiquer le pouvoir en place. Depuis que Diomaye est au pouvoir, Thierno Bocoum mène le combat de l’opposition. Dans une récente sortie, le leader du mouvement AGIR a adressé six (6) questions au chef de l’Etat. Avant cela, il avait demandé au commandant en chef de d’annuler la loi d’amnistie. Une loi très controversée. Malheureusement, l’arrivée de Sonko et Diomaye au pouvoir à pousser beaucoup d’opposants à taire la question sensible.

Être de l’opposition ne signifie guère être dans le criticisme insensé. Mais il faut une forte opposition pour maintenir l’équilibre politique. Les autorités en place ont besoin d’être critiquées sur leur gestion. Ce, pour les pousser à se réajuster. Une mission qui revient à l’opposition. Malheureusement, celle-ci dort depuis que les patriotes sont au pouvoir. Il est temps pour le nouveau chef de cette opposition de se faire remarquer. La récréation a trop duré !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru