Pastef Touba…les problèmes démarrent déjà

Chassez le naturel, il revient toujours au galop. Cette assertion semble confirmer la situation actuelle du parti Pastef. Quelques jours seulement à la tête du Sénégal, les démons de la violence politique refont surface. Figurez-vous que le marabout politicien Serigne Assane Mbacké qui, non content de l’attitude des nouveaux dirigeants, fait dans la menace. Il a programmé une conférence de presse pour dénoncer leurs comportements.

Face à l’interpellation de certains membres du Pastef, il a différé son point de presse. Serigne Assane Mbacké d’annoncer :

«Mes chers concitoyens, avant tout d’abord permettez moi de vous adresser mon courtois salut.

Dans la soirée d’hier, j’avais annoncé dans une publication que je tiendrai une conférence de presse dans les jours à venir. Suite à ce poste, j’ai reçu des messages et des appels de nombreuses personnalités et des proches, qui me sont très chers, me demandant de ne pas tenir ce point de presse.

Je voudrais d’abord vous remercier de votre noble geste ainsi de votre sage acte, après les avoir salués.

Ainsi, je vous prie, à toutes et à tous, d’accepter mes sincères remerciements pour votre soutien infaillible à l’endroit de ma modeste personne.

Le Respect mérite de la réciprocité; tout comme le Mérite doit être reconnu ».

A noter au passage que Serigne Assane Mbacké est connu comme quelqu’un qui n’a pas sa langue dans sa poche. D’ailleurs, c’est à la suite de certaines de ses sorties que les portes de la maison d’arrêt et de correction de Diourbel lui étaient grandement ouvertes pendant plusieurs fois.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn