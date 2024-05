Amadou Ba quitte l’Apr et crée son parti…Les militants de l’APR et les leaders de BBY qui sont avec lui

Ce n’est plus un secret de polichinelle ! L’ancien Premier ministre Amadou Ba a été trahi sur la ligne d’arrivée de la présidentielle par celui-là même qui l’avait choisi pour représenter sa coalition. Arrivé second avec un score honorable de 36%, l’économiste Amadou Ba occupe désormais la place de chef de l’opposition au Sénégal. Mais un chef de l’opposition indésirable dans son parti l’APR. Isolé délibérément par le chef de son parti, Amadou Ba s’apprête à emprunter le parcours du combattant.

Comme Idrissa Seck et Macky Sall, Amadou Ba va quitter l’APR avec une bonne partie de ses militants et se lancer à la conquête du pouvoir. Les coulisses de la création du parti d’Amadou Ba.

Amadou Ba n’est pas aimé dans son parti l’Alliance Pour la République (APR). Le chef de ce parti l’a lâché pendant la campagne pour la présidentielle. Un acte politique inhumain. Tout au long de la campagne, Amadou Ba a fait l’objet d’attaques frontales de la part de responsables de l’APR. Il a été trainé dans la boue par ces responsables qui ont refusé de soutenir sa candidature.

Très sage, Amadou Ba a accusé le coup et a subi une défaite honorable lors de cette présidentielle malgré les maigres moyens mis à sa disposition par son parti. Le gros du financement de sa campagne, c’est lui-même qui l’a assuré. Pendant ce temps, le duo Diomaye-Sonko obtenait tout l’appui financier de Macky Sall qui a grandement joué pour la défaite de son ancien Premier ministre. Macky Sall a préféré le trahir.

Malgré tout, le candidat de BBY a eu les sympathies de 36% de l’électorat. Et il compte en faire bonne œuvre. Pour répondre à la demande populaire, Amadou Ba veut se lancer à son propre compte. Tout comme ses devanciers Idrissa Seck et Macky Sall qui ont été humiliés dans leur parti d’origine avant de se lancer à leur propre compte, Amadou Ba compte faire de même.

Xibaaru vous plonge dans les coulisses de la création de son parti

Tout commence à Paris quand Amadou Bâ appelle ses fidèles compagnons de l’APR. Ceux qui ne l’ont jamais trahi et qui se nomment Cheikh Oumar Anne et Abdou Karim Sall acceptent de le suivre dans la prochaine conquête du pouvoir. Cheikh Oumar Anne et Abdou Karim Sall se sont montrés loyaux jusqu’au bout à Amadou Ba. Et ce n’est nullement par hasard, s’ils ont accepté de continuer l’aventure avec lui.

L’ancoien PM de Macky met à contribution certains amis de la presse. Il demande conseil à des amis du monde des affaires. Sa décision est prise. Il va quitter l’APR. Mais il faut d’abord aviser les alliés de Benno. De retour au Sénégal, il va à la rencontre des deux plus grands alliés de la coalition BBY. Il rencontre Moustapha Niasse et Aminata Mbengue Ndiaye.

Il lance ses partenaires dans les bases de l’APR au Fouta, à Saint-Louis, Kaolack et Tamba. Macky au courant des manœuvres d’Amadou Ba, appelle les responsables de l’APR pour la remobilisation de ses troupes. Macky demande à Abdoulaye Daouda Diallo de piloter cette remobilisation. Farba Ngom, un des plus fidèles alliés de Macky ne reçoit pas les émissaires de Abdoulaye Daouda Diallo. Il se sent proche d’Amadou Ba.

Des cadres de Diourbel et le président du Parti Alliance démocratique pour la République-ADER, l’énarque et écrivain Cissé Kane Ndao manifestent leurs intentions de suivre Amadou Ba. Il va bâtir son parti tout en bénéficiant à son lancement d’une base solide et qui aura ses tentacules dans tous les coins et recoins du Sénégal. Avec les ¾ des responsables APR du Fouta et plusieurs partis alliés de la coalition BBY, Amadou Ba s’apprête à lancer son parti cette semaine…

Un parti qui lui permettra de conserver les acquis de l’élection présidentielle et ensuite, il pourra passer à l’étape suivante qui est sa massification. Pour être sûr au moins qu’il ne va rester dans un parti où les principaux responsables à commencer par son chef veulent le liquider politiquement. C’est pourquoi, ses partisans sont enthousiastes rien qu’à l’idée qu’il créer son propre parti et s’affranchir de la tutelle de Macky Sall.

En se lançant dans l’arène politique avec sa nouvelle formation politique, celle-ci pourra même participer sous ses couleurs aux prochaines élections législatives anticipées que tout le monde annonce. Ce qui sera une bonne entrée pour lui.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn