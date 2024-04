Macky un cas grave…il a trahi Wade, Mimi, Cissé Lô, Amadou Ba et le Sénégal

Macky Sall est le seul Président du Sénégal qui a la trahison dans le sang. Abdoulaye Wade l’avait dit mais avec la manière dont il s’est prononcé, il n’avait pas été compris et ses propos avaient été détournés. Mais Abdoulaye Wade voulait dire que Macky Sall avait un « sang d’esclave » et était loin d’être un « sang noble » compte tenu surtout de la manière dont il entretenait certaines relations.

Aujourd’hui, les Sénégalais se rendent compte que Wade n’avait pas tort. Macky l’a trahi et ce fut le début des hautes trahisons de ce dernier. Sur sa route, Macky Sall va trahir Alioune Badara Cissé, Moustapha Cissé Lô, Mimi Touré, son candidat à la présidentielle Amadou Ba et le Sénégal, ce pays qui lui a tout donné. Aujourd’hui, il travaille pour un autre pays…

Macky Sall est un politicien fini. Il est aujourd’hui, l’homme politique le plus détesté du Sénégal. Son impopularité a desservi sa coalition et son candidat qui ont échoué à la présidentielle. Mais Macky Sall a trahi tous ses amis et ses bienfaiteurs sur son passage. A commencer par Me Abdoulaye Wade qui lui a tout donné. Macky Sall a fait emprisonner son fils.

Mais Macky Sall ne s’est pas arrêté là. Il a trahi ceux qui l’ont accompagné durant ses années de braise pour le mettre au pouvoir. Il a accusé un de ses meilleurs amis, Alioune Badara Cissé d’être de connexion avec des trafiquants. Il l’a chassé comme un malpropre du gouvernement.

Moustapha Cissé Lô qui fut un vaillant combattant quand il s’était agi de défendre Macky Sall, a été lui aussi trahi par ce dernier qui lui avait tourné le dos.

Macky Sall va trahir Mimi Touré deux fois. Elle lui fait gagner la présidentielle, il la vire du CESE. Elle lui fait gagner les législatives, il nomme un autre au perchoir à sa place. Vexée, Aminata Touré va finalement entrer en guerre contre le régime du Président Sall. Elle s’est engagée physiquement aux côtés du duo Diomaye-Sonko durant la campagne à l’élection présidentielle.

Il a aussi trahi son candidat à la présidentielle, Amadou Ba. Mais avec lui, il a trahi toute sa coalition, Benno Bokk Yaakaar. L’ancien président a une grande part de responsabilité dans la défaite d’Amadou Bâ. Il a préféré négocier avec le duo Diomaye-Sonko pour pouvoir se retirer paisiblement lui et sa famille après la présidentielle. Son ancien conseiller spécial Oumar Sow qui a crié au scandale, l’a qualifié d’être le véritable directeur de campagne de Bassirou Diomaye Faye et l’accusé d’avoir financé la campagne de ce dernier. Jusqu’à présent aucun des proches de Macky Sall n’a élevé la voix pour démentir Oumar Sow.

Sa dernière trahison est celle à l’endroit de son pays. Macky Sall a trahi son pays qui lui a tout donné. Aujourd’hui, il va travailler pour un autre pays. Le voilà devenu employé de l’Elysée comme Envoyé Spécial de Macron. Quelle trahison ! Macky Sall qui travaille maintenant pour les intérêts de la France dans le monde. Il va sillonner le monde désormais pour faire la propagande des valeurs de la France.

Pourtant, ce qu’il fait pour la France, il aurait pu bénévolement le faire pour son pays le Sénégal et pour l’Afrique toute entière. Et il aurait eu la reconnaissance de tout un continent. Macky Sall a préféré tourner le dos au Sénégal et à l’Afrique quelques heures seulement après avoir rendu le pouvoir à Bassirou Diomaye Faye pour se mettre au service d’Emmanuel Macron devenu son patron.

Quelle fin de parcours pour quelqu’un qui a occupé toutes les hautes fonctions dans son pays, le Sénégal mais aussi en Afrique. Seulement Macky Sall vient de prouver là qu’il manque d’ambition et vient de trahir le Sénégal qui a fait de lui ce qu’il est. Décidément, Macky Sall a déçu tout le monde.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn