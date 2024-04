Révélations ! Les consignes secrètes de Macky à Benno…sur Diomaye et Sonko

Macky Sall a certes quitté le pays mais il a toujours la mainmise sur la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY). Le patron de l’Alliance Pour la République (APR) se maintient à son poste de Président bien qu’il soit loin du pays. Sa politique de la chaise vide n’est pas pour autant une vacance de pouvoir. Macky Sall a toujours le pouvoir sur tout. Il n’a absolument rien perdu sauf le pouvoir du Palais. Mais il reste influent au parlement. Les députés de Benno Bokk Yaakaar sont toujours ses marionnettes. Et il vient de faire passer des consignes discrètes à l’endroit de son groupe parlementaire.

Macky Sall a quitté le Sénégal sur la pointe des pieds avec l’avion présidentiel. Il a pris l’avion de commandement et a quitté le pays pour faire croire aux nouvelles autorités qu’il ne va pas les déranger dans l’exercice du pouvoir. Il a voulu mettre à l’aise le nouveau régime pour pouvoir lui permettre en toute aisance de dérouler le programme pour lequel il est élu.

Ainsi, en quittant le pays, Macky Sall voulait imiter Abdou Diouf et Me Abdoulaye Wade qui ont quitté le Sénégal le jour de l’installation de leurs successeurs. Si Abdou Diouf a abandonné le Parti socialiste à son départ, Me Abdoulaye Wade a gardé son poste de Secrétaire général national du PDS. Et à 98 ans (le 29 mai prochain), Wade garde toujours ce poste. Et ne manifeste jusqu’à présent l’intention d’abandonner ce poste ou de le céder à un autre.

Macky Sall a suivi les pas de Me Abdoulaye Wade. Il a quitté le pays mais il garde toujours la présidence de l’Alliance Pour la République et son poste de Président de la conférence des leaders de Benno Bokk Yaakaar. A ce titre, Macky Sall garde tout son pouvoir de décision au sein de cette coalition dont la puissante machine politique est toujours présente. Aujourd’hui, Macky Sall use de ses pouvoirs pour guider le groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakaar à l’assemblée nationale.

Le Président de ce groupe parlementaire très puissant est un inconditionnel de Macky Sall. Et selon une source bien introduite, Abdou Mbow est au téléphone deux ou trois fois par jour avec Macky Sall. Et toujours selon cette source, le groupe parlementaire Benno ne va pas mettre des bâtons dans les roues du nouveau gouvernement malgré sa majorité à l’Assemblée nationale. Des consignes discrètes ont été données pour que Benno soutienne le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale.

Le nouveau gouvernement n’aura pas de souci à se faire à l’Assemblée nationale, toutes ses propositions de loi vont passer comme lettre à la poste au sein de l’hémicycle. BBY qui a la majorité des députés ne lui fera aucun obstacle. Contrairement à certaines rumeurs entretenues également, le groupe parlementaire BBY n’a nullement l’intention de déposer une motion de censure contre le gouvernement après la déclaration de politique générale.

Cette décision de ne faire aucune entrave à l’action du nouveau régime en attendant que l’Assemblée nationale soit dissoute, n’est pas une nouveauté au Sénégal. Cela tend à devenir même une tradition républicaine. En 2000 avec la première alternance, les députés du PS qui étaient majoritaires à l’Assemblée nationale avaient tout fait pour faciliter la tâche au nouveau gouvernement mis sur pied sous Abdoulaye Wade. Ils avaient même voté les projets de loi portant dissolution du Sénat, du Conseil économique et social.

En 2012, alors qu’il venait d’accéder à la magistrature suprême, Macky Sall avait reçu ce même traitement de la part des députés de la coalition Sopi qui étaient majoritaires. Aucune entrave à l’action de son gouvernement n’a été menée par les députés de cette coalition. D’ailleurs, la consigne qui avait été donnée au PDS par Me Abdoulaye Wade avait été très claire. Il leur avait demandé de tout faire pour ne pas constituer un blocage du nouveau régime dans ses actions.

Macky Sall ne veut pas faire moins que ses prédécesseurs, c’est pourquoi pour s’assurer que les députés de BBY ne vont pas être un obstacle aux activités du nouveau gouvernement dirigé par Ousmane Sonko, il leur a donné sa consigne. Interdiction est donnée aux députés de BBY de mettre des bâtons dans les roues du nouveau gouvernement installé par Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn