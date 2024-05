La 12ème édition de la Journée Nationale des Malades Mentaux Errants célébrée à Kaolack

1er juin 2024 : 12ème édition de la Journée Nationale des Malades Mentaux Errants au Centre Ansoumana DIONE de Kaolack.

Pour la douzième fois, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) va célébrer à Kaolack, la Journée Nationale des Malades Mentaux Errants. La cérémonie se tiendra à Kaolack au niveau du Centre Ansoumana DIONE, le samedi 1er juin 2024 à partir de 11 heures. Pour cette présente édition, le thème choisi est : « La responsabilité de la société dans la prise en charge des malades mentaux errants ». Pour plus de réussite pour cet événement important, le Président de l’ASSAMM, Ansoumana DIONE va saisir, ce lundi 06 mai 2024, le tout nouveau Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, le Docteur Ibrahima SY pour son implication dans l’organisation et la tenue de ladite cérémonie si attendue.

Prendront part à cette 12ème édition, les anciens pensionnaires du Centre Ansoumana DIONE de Kaolack, ces nombreux malades mentaux stabilisés et leurs familles, après avoir bénéficié d’une prise en charge gratuite à ladite structure. Seront invités à cette importante cérémonie, le Maire de la Ville de Kaolack, Monsieur Serigne MBOUP, le Conseil Départemental de Kaolack, les autorités administratives, coutumières, religieuses, entre autres. La Représentation de l’Organisation Mondiale de la Santé au Sénégal, les partenaires au développement, le coprs diplomatique, la société civile, la presse, les syndicats, seront également conviés à ladite rencontre, pour une meilleure prise en charge de cette frange si vulnérable de notre population.

Kaolack, le 05 mai 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)