Incroyable ! Diomaye mise sur des « vieux pourris » pour l’emploi des jeunes

L’élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est une bénédiction pour les jeunes. Ces derniers ont massivement voté pour le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Cette jeunesse espère voir le chef de l’Etat nouvellement élu et son premier ministre, régler les questions cruciales concernant l’emploi et la cherté de la vie. Malheureusement, les nouvelles autorités ont raté le départ. Ils ont choisi les mauvais profils pour faire face à la situation actuelle.

Les nouvelles autorités cherchent des solutions face à la cherté de la vie. Pour avoir toutes les chances de son côté, le président Diomaye a reçu mardi le secteur privé pour des concertations afin de réduire le coût de la vie. Lors de cette rencontre, le secteur privé semble avoir pris des engagements devant le chef de l’Etat. « Reçus cet après-midi par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, les leaders des organisations patronales se disent rassurés par le discours du Chef de l’État et son engagement à soutenir le secteur privé national », rapporte la présidence.

Mais ils n’ont pas été les seuls à être passés au Palais. Les secrétaires généraux des organisations syndicales représentatives ont aussi été reçus en audience par le président. La question de l’emploi des jeunes était au menu du rendez-vous. Les syndicalistes ont cherché des pistes de solutions face à la situation. Depuis que les photos de ces rencontres ont été publiées par la présidence, les sénégalais se posent des questions. Le chef de l’Etat a fait un très mauvais casting pour chercher des solutions. Les personnes qu’il a choisies ne peuvent rien apporter aux jeunes.

Pour un régime de rupture, Diomaye copie à la lettre Macky Sall. Il chemine avec les gens du système. Ces mêmes personnes étaient là avec l’ancien régime. Ils n’ont posé aucun acte allant dans le sens de régler l’éternel question de l’emploi des jeunes et la cherté de la vie. Avec chaque régime, ils ont tenu le même discours. Lors des violentes manifestations, le patronat et les organisations syndicales ont disparu des radars. Personne ne les a vus dénoncer certaines dérives du régime de l’ancien chef de l’Etat.

Lors de ces rencontres, on a vu les mêmes anciens syndicalistes. Bien vêtus, Mody Guiro et Mademba Sock ont pris part aux discussions. Ces mêmes têtes sont là depuis plus de 40 ans pour ne rien réussir. D’ailleurs, une nouvelle génération d’industriels et de commerçant est en train de s’implanter. Ces personnes peuvent prendre la relève. Mais à condition que les vieux leur cèdent la place. En n’ayant pas inviter Serigne Mboup, Bassirou Diomaye Faye a bien raté une occasion de matérialiser la rupture que lui et Ousmane Sonko prônent. Ce qui ne rassure pas sur le futur du Sénégal.

Les nouvelles autorités ne sont pas encore dans les dispositions de réduire le coût de la vie. Depuis qu’ils ont pris le pouvoir, Ousmane Sonko et Diomaye s’intéressent plus à la reddition des comptes. À cette période, le gouvernement 1 de Macky Sall, dirigé à l’époque par Abdoul Mbaye, avait réussi à faire baisser le prix du riz, du sucre et de l’huile. Mais tout ce que les nouvelles autorités ont réussi, c’est de demander la publication des rapports de tous les corps de contrôle des cinq (5) dernières années. La question à se poser est de savoir en quoi cela peut-il changer la situation des personnes qui ont voté pour l’actuel régime ?

Les nouvelles autorités ne doivent pas badiner avec la question de l’emploi des jeunes. Cette patate chaude pourrait se retourner contre elles. Cette jeunesse a beaucoup donné pour envoyer Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye au Palais. Certains ont été arrêtés, d’autres mutilés à vie et les plus malchanceux envoyés en prison ou tués. Tous ses sacrifices ont été faits pour qu’il y ait un véritable changement. Mais aussi que le nouveau régime règle les problèmes élémentaires des sénégalais.

Le président et le premier ministre ont en face d’eux un véritable problème. Pour arriver à le solutionner, ils ont besoin de l’aide de tous. Mais sûrement pas de celui d’anciens syndicalistes et investisseurs. Un échec sera fatal au tandem Diomaye-Sonko.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru