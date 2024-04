Le « PROJET » de Diomaye et Sonko n’existe pas…une grosse illusion vendue aux sénégalais

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) aura réussi là où les autres partis de l’opposition ont échoué. Ce jeune parti politique a bousculé les habitudes en déracinant le baobab politique de Benno Bokk Yakaar. Exclu de la présidentielle 2024, Ousmane Sonko a choisi son champion pour porter le «PROJET» de Pastef. Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est celui qui porte ce fameuxPROJET. Mais au regard des derniers événements, on se rend compte que ses opposants radicaux ont vendu un PROJET «inexistant».

Les sénégalais ont massivement voté pour le parti Pastef. Ils ont porté tout espoir au «PROJET» que Ousmane Sonko leur a vendu. Ce PROJET devait apporter un changement radical dans la bonne marche du pays. Bassirou Diomaye Faye a pu sauver sa candidature avant d’être le cinquième président. Les jeunes ont misé beaucoup d’espoir en lui. Mais ce fameux PROJET n’exite pas et ne naîtra qu’au troisième trimestre de l’année 2024.

Et c’est le Premier ministre qui l’a révélé dans sa communication, lors de la réunion du Conseil des ministres. «S’agissant du travail d’élaboration du document de référence en matière de politiques économique et sociale, le PROJET, le Premier ministre a affirmé qu’il portera exclusivement le sceau de l’expertise sénégalaise et sera achevé au troisième trimestre de l’année 2024», lit-on dans le document dont Xibaaru détient copie.

Le fameux PROJET «miracle» de Pastef n’existe pas et n’a jamais existé. Dans son communiqué, Ousmane Sonko a précisé que la «première phase du plan d’actions pluriannuel du PROJET sera inscrite, dans le projet de Loi de finances initiale 2025, qui sera soumis à l’approbation de l’Assemblée nationale, au début du mois d’octobre prochain». Jusqu’ici théorisé et vendu comme une recette miracle par les responsables du parti Pastef pour développer le Sénégal, le «PROJET» n’était adossé à aucune structuration économique. Rien de solide que des blablas sur du papier et des discours à ne pas en finir sur les plateaux de télévision.

Les sénégalais vont prendre leur mal en patience pour voir ce que le tandem Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko leur réserve pour développer le Sénégal. Il semble que les nouvelles autorités ne leur aient pas dit toute la vérité. C’est de l’utopie de dire que le « PROJET » n’existe que de nom. Il n’existe pas et n’a jamais existé. Le seul PROJET de Pastef était d’accéder au pouvoir par tous les moyens. Maintenant que le parti y est arrivé, il tâtonne dans sa gestion. Un véritable faux départ pour des personnes qui prônent une rupture profonde.

Face à la réalité actuelle, les nouvelles autorités auront du mal à faire face à la cherté des prix. D’ailleurs, le Président et le Premier ministre en sont conscients. Pour ne pas perdre la face devant leurs électeurs, le duo va poursuivre le Plan Sénégal Émergent de Macky Sall. Sonko et Diomaye vont poursuivre leur « Plan d’action urgent » sur la base des programmes inscrits dans la Loi de finances 2024. En plus clair, le gouvernement va s’appuyer sur le PSE. Et c’est le Président qui a donné des instructions à son Premier ministre allant dans ce sens.

Bassirou Diomaye Faye a incité Ousmane Sonko à «définir et de mettre en œuvre une politique inspirée par le ‘‘Projet de transformation systémique du Sénégal’’». Autrement dit, le gouvernement va dérouler le programme de l’équipe sortante, donc du PSE. Sauvé au FMI par Macky Sall, le nouveau régime continue de bénéficier des bonnes grâces du régime sortant. Comme quoi la rupture n’est que de nom. Le nouveau régime ne fait pas mieux que l’ancien.

Les sénégalais se sont faits avoir par rapport au projet de Pastef. Ils ont littéralement été trompés par Ousmane Sonko et son parti. Mais les nouvelles autorités ne doivent pas s’y méprendre. Si elles ne sont pas à la hauteur des attentes, elles le paieront cash. Cette population ne pardonne plus les échecs !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru