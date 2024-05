JO 2024 : Découvrez qui portera la flamme olympique

Le rappeur marseillais Soprano, les ex-footballeurs et légendes de l’OM Jean-Pierre Papin et Didier Drogba, l’ex-basketteur Tony Parker… On connaît désormais une bonne partie des personnalités – et des anonymes – qui se relaieront mercredi et jeudi à Marseille pour porter la flamme olympique. Et toujours aucune trace de Zinedine Zidane, même si une apparition surprise n’est pas à exclure.

Mercredi 8 mai, la flamme débarquera dans la cité phocéenne après 12 jours de traversée de la Méditerranée à bord du trois-mâts Belem. Le nageur Florent Manaudou sera le premier porteur de la flamme sur le sol français. Le chaudron olympique sera allumé vers 19h45.

Le lendemain, la flamme va parcourir Marseille, qui sera avec Paris la seule ville française à être traversée pendant une journée entière. Le relais se fera sur huit segments via plusieurs lieux emblématiques de la ville. Il débutera à la basilique Notre-Dame de la Garde, qui domine la Méditerranée, et se terminera devant le Stade Vélodrome.

De Papin à Rongier

Les noms de plusieurs relayeurs ont été dévoilés par les organisateurs du relais. C’est le cas de Jean-Pierre Papin, Ballon d’Or en 1991, de Tony Parker, star du basket-ball, de Valentin Rongier, actuel capitaine de l’OM, ou de Didier Drogba, autre légende du club marseillais.

Louisa Necib, Marseillaise et ancienne N.10 de l’équipe de France de football, fait aussi partie des relayeuses, comme le rappeur Soprano, les anciens nageurs Fabien Gilot et Frédérick Bousquet ou le chef triplement étoilé Alexandre Mazzia.

Des anonymes et citoyens engagés

Outre les sportifs et artistes renommés, des citoyennes et citoyens engagés porteront eux aussi la flamme olympique, comme Nathalie Paoli, cofondatrice de l’association Le Point rose qui soutient les parents ayant perdu un enfant pour qu’ils retrouvent résilience et joie de vivre.

« Quand on perd un enfant, il y a quelque chose qui s’éteint, la flamme vitale vacille chez les parents », a raconté cette femme dont la fille Carla-Marie fut emportée par une tumeur à l’âge de neuf ans. « Mais l’enjeu pour les parents ayant vécu un tel malheur, c’est de garder cette flamme vitale en eux, du coup c’est vraiment très symbolique d’être une porteuse de la flamme olympique », a-t-elle ajouté.

Source : Le Journal de Saône et Loire