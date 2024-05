Bignona : HOM-DEDFF engage les hommes dans la protection des droits des femmes

Renforcer la protection des femmes et des filles et promouvoir l’équité entre les genres est le combat que mène HOM-DEDFF (homme pour la défense des droits des femmes et des filles) qui a renforcé dans ce sens à Bignona la capacité des acteurs à la base en majorité des hommes

Il s’agit d’amener les hommes à une prise de conscience générale ou une masculinité positive pour gagner le pari d’une vie en harmonie dans notre société. Le choix de Bignona est pertinent et les autorités adhèrent à la démarche de HOM-DEDFF qui vient renforcer le large éventail d’acteurs qui s’occupent de la protection des femmes et des enfants.

C’est pourquoi est que cela ne s’arrête pas à cet atelier. Après deux jours d’activité, l’engagement des hommes de Bignona a donc été obtenu pour une meilleure protection des femmes et des filles pour une société plus juste et équitable

L.Badiane pour Xibaaru