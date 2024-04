Les ministres de Pastef ont deux semaines pour choisir…la mairie ou le gouvernement

Ousmane Sonko, Birame Soulèye Diop, Maïmouna Dièye et Cheikh Tidiane Dièye sont à la croisée des chemins avec seulement deux semaines pour décider s’ils gardent leur fonction ministérielle ou leur mandat de mairie, suite à une directive du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Alors que le cumul des mandats de ministre et de député est prohibé, impliquant la démission de Birame Soulèye Diop et Aliou Sall de leurs postes de ministres du Pétrole et de la Communication, les autres doivent choisir en raison d’une directive, et non d’une contrainte légale.

Un cadre est déjà en place pour la transition. Selon Senego, une élection municipale est prévue à Sandiara pour remplacer le ministre Serigne Guèye Diop, qui s’est resigné à la directive. Cette situation pose un dilemme aux autres ministres qui ont jusqu’à présent résisté à cette décision.

Le cadre légal de démission des mandats locaux est déjà établi, demandant des démissions par lettre recommandée, mais permettant aux démissionnaires de continuer leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs, sauf pour certaines dispositions spécifiques.