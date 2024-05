Émigration clandestine : 115 personnes interpellées

Dans le cadre de l’assistance mutuelle administrative à travers laquelle la douane apporte son concours aux autres structures étatiques, les agents de la brigade maritime des douanes de Rufisque ont intercepté, hier, une pirogue avec, à son bord, 115 candidats à l’émigration clandestine.

« Parmi les personnes embarquées, figurent 26 femmes et six enfants. La pirogue contenait également plusieurs bidons d’essence et divers autres matériels. Les passagers, essentiellement de nationalité étrangère, ont été secourus et conduits avec leurs bagages jusqu’à la plage Bata de Rufisque où ils ont été mis à la disposition de la police nationale pour la suite de la procédure », informe la Division de la communication et des relations publiques des douanes.