Les syndicalistes demandent à l’Etat de prendre au sérieux leurs doléances

Après avoir été installé dans ses fonctions, le ministre de l’Education nationale a posé un nouvel acte pour la réforme du système éducatif. Il a rencontré, hier le G7, une organisation intersyndicale qui regroupe les sept principaux syndicats d’enseignement du pays. L’objectif visé par Moustapha Guirassy c’est d’écouter ces syndicalistes pour avoir une idée nette sur l’ensemble des revendications mais aussi avoir une idée sur la marche de l’école sénégalaise. A cette occasion, le successeur de Moussa Baldé a partagé avec ces derniers sa vision qui vise à matérialiser les directives du président de la république, Bassirou Diomaye Faye et du premier ministre, Ousmane Sonko. Il s’agit de réformer en passant d’un système éducatif pour aller vers une société éducative. Le ministre Moustapha Guirassy veut accentuer les efforts sur le type d’homme qu’on veut former. C’est pourquoi il parle de la société éducative.

Pour le ministre de l’Education nationale, nous voulons un système où l’école va être déterminante dans la formation de l’homme mais aussi la société doit aussi avoir une part active dans la formation de ce type d’homme qu’on veut former. L’autre objectif visé par le ministre de l’Education avec le projet qu’il a présenté aux syndicats d’enseignants, c’est d’avoir demain un jeune sénégalais qui peut compétir au niveau mondial, un jeune sénégalais capable de faire face à tous les défis et un jeune sénégalais bien outillé sur le plan moral, spirituel, social. Lors de cette rencontre entre le ministre de l’Education nationale et les syndicats du G7, ces derniers, par la voix de leur porte-parole, Hamidou Djedjiou, ont exposé leurs doléances sur la table de leur tutelle. Ils ont présenté les aspirations de l’enseignant parce que pour eux, l’enseignant doit être motivé et retrouver sa dignité et sa crédibilité. Ils demandent également à ce que l’Etat du Sénégal prenne au sérieux leurs doléances.

Ces syndicalistes ont remercié le ministre pour cette invitation et se sont dits très satisfaits. Ils apprécient sa disponibilité, sa flexibilité et son sens de l’écoute. Les membres du G7 ont salué le projet que leur a présenté le ministre. Parce que pour eux, leur bataille c’était d’avoir une école qui peut former un jeune capable de faire face aux défis. Ils ont adhéré et ont promis d’accompagner le ministre de l’Education nationale pour la matérialisation de ce projet, la mise en œuvre des différentes actions qui vont aboutir à réaliser le rêve de la transformation du système éducatif. Après avoir écouté les syndicalistes, le ministre se dit déterminé à résoudre toutes ces doléances soulevées par les syndicalistes. D’après lui, il s’agit des syndicalistes, des enseignants et parents d’élèves engagés pour la bonne marche de l’école.