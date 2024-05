Sommet de l’Oci à Banjul : Dakar dénonce un «génocide» à Gaza

Au 15ème Sommet de l’Oci, le Président Bassirou Diomaye Faye a défendu la cause palestinienne. Il a ainsi réitéré la position du Sénégal pour «un Etat viable et souverain, avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément aux résolutions pertinentes des Nations unies». M. Faye a par la même occasion appelé à «une mobilisation plus conséquente de la Oummah islamique pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza».

Le 15ème Sommet de l’Oci en Gambie s’est tenu, ce week-end, dans un contexte marqué par une situation catastrophique à Gaza. L’occasion a donc été saisie par le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye pour dénoncer ce qui se passe dans cette zone, «sous le regard indifférent de la Communauté internationale, face à l’inertie du Conseil de sécurité et au mépris des règles humanitaires les plus élémentaires». Lors de cette rencontre, M. Faye a aussi réitéré «le soutien indéfectible du Sénégal aux revendications légitimes de nos frères et sœurs palestiniens, pour un Etat viable et souverain, avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément aux résolutions pertinentes des Nations unies». Il a ainsi appelé à «une mobilisation plus conséquente de la Oummah islamique pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza et la solution à deux Etats, seul gage d’une paix durable dans la région». Il faut rappeler que la diplomatie sénégalaise s’est toujours affichée auprès des Palestiniens. Notre pays préside même le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du Peuple palestinien créé en novembre 1975 par les Nations unies.

Face aux chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation de la coopération islamique (Oci) réunis en sommet à Banjul, le Président Bassirou Diomaye Faye a assuré l’ancrage continu du Sénégal au sein de l’organisation, «dans un esprit de solidarité et de fraternité islamiques». Par ailleurs, le Président Faye a estimé qu’il était «important que l’Oci et les Etats membres renforcent la diffusion des valeurs authentiques de l’islam, religion qui prône la modération, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être».

Yassine Fall condamne «le génocide en cours à Gaza»

A la fin de l’évènement, la ministre sénégalaise de l’Intégration africaine et des affaires étrangères, Yassine Fall, a rappelé que la déclaration du Président Bassirou Diomaye Faye «reflète ce qui a été toujours la position de Dakar sur cette question». «La déclaration du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a toujours été la position d’antan du Sénégal. Le Sénégal, depuis son indépendance avec le Président Senghor, a toujours pris une position claire et très forte en faveur des droits du Peuple palestinien», a dit Yassine Fall interrogée par l’Aps. Elle a rappelé que «le Président Senghor avait donné un passeport diplomatique à Yasser Arafat». «Donc, selon elle, le Sénégal a toujours eu une position de principe par rapport à la protection des droits inaliénables du Peuple palestinien. Donc c’est ce que le Président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé dans sa déclaration.» Yassine Fall a souligné que durant son intervention lors de la session ministérielle, elle a condamné «le génocide en cours à Gaza» et réaffirmé «l’attachement du Sénégal à œuvrer à la réalisation des actions pour la solution à deux Etats». Le 15e Sommet de l’Organisation de la conférence islamique (Oci) s’est tenu ce week-end au Centre de conférences international Dawda Kairaba Diawara à Banjul (Gambie) sur le thème : «Renforcement de l’unité et de la solidarité par le dialogue pour le développement durable.» La question palestinienne, la situation des communautés et minorités musulmanes dans les Etats non membres étaient au menu des échanges.

Le Quotidien