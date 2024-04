Bakel : Des patriotes rejettent la transhumance politique

Transhumance politique : la Section Pastef du département de Bakel réagit (Par M. Abdou Salam KANTÉ)

En ces jours heureux d’après campagne présidentielle, la Section Pastef du département de Bakel, adresse ses remerciements et toute sa reconnaissance à l’endroit de la population du département, après cette victoire éclatante dans les grandes communes du département, malgré les suspicions de bourrage d’urnes dans certains petits hameaux.

Il est vrai que de manière classique, dans la vie politique sénégalaise, la transhumance politique après la victoire d’un parti lors d’une élection présidentielle, est une « pratique normale », sauf qu’avec le Pastef, les règles ont changé à la faveur d’un grand changement des mentalités, de ce fait, les transhumants ont changé leur fusil d’épaule : leur stratégie consiste à faire le caméléon, en oblitérant leur couleur politique, à l’instar certaines rognures de l’APR, le parti de Macky Sall.

Ces derniers jours, sur les réseaux sociaux, un transfuge de ce régime du passé publie çà et là des publications à l’emporte-pièce en arguant venir adhérer au Pastef dans le département Bakel, afin de prendre le leadership et de l’incarner. Non, ce n’est pas ainsi que se passent les choses !

Où étaient certains lorsque sous le régime de Macky Sall, les populations du département de Bakel souffraient le martyre par manque d’infrastructures au point où plusieurs femmes enceintes trouvent la mort sur des charrettes pour rejoindre le premier infirmier qui se trouve généralement à plus de 20 km ? Où étaient certains lorsque le régime sanguinaire de Macky Sall procédait à des arrestations de Patriotes et autres sympathisants du Pastef, dans l’ensemble du département de Bakel, pour le seul tort d’avoir osé afficher leur attachement aux valeurs incarnés par notre Leader Ousmane SONKO et son second, Monsieur Bassirou Diomaye FAYE ? Lorsqu’on est sincère dans l’intention de rallier le Pastef, non seulement on n’attendrait guère que le Pastef gagne les élections et encore moins vouloir s’imposer pour s’ériger en leader d’une Section Pastef très vivace et combattante. Oui, lors de toutes ces épreuves, certains étaient avec les caciques de l’APR dans les cabinets ministériels où on réfléchissait de la manière qui permettrait de soumettre le Vaillant Peuple du Sénégal et sa jeunesse.

Nos victoires locales, nous les avons acquises grâce à notre détermination, notre patriotisme, avec le concours incontournable de la Diaspora du département en France. Donc pour un « renouveau du leadership locale » : point besoin, il est déjà là ce grand leadership politique dans le département de Bakel. Et subséquemment, nous suggérons à ceux qui, comme mady bathily, qui souhaitent transhumer sans convictions réelles, de rester dans leur APR et de veiller à la reconstruire, c’est ça la démocratie.

Bien sûr, le Pastef est un parti démocratique et ouvert vers celles et ceux qui sont épris de patriotisme sincère et d’idéal, mais pas pour celles et ceux qui ont une stratégie bien huilée pour nous noyauter et nous atomiser de l’intérieur, c’est la méthodologie même de l’APR, de l’ancienne manière de faire de la politique. Cette gageure n’aura jamais lieu.

Fait à Bakel, le 25 avril 2024

Pour la Coordination PASTEF du département de Bakel

M. Abdou Salam KANTÉ, Coordinateur départemental