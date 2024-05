Recrutements fictifs dans la fonction publique : l’ex -ministre Gallo Ba dément

Le déballage continue après la perte du pouvoir des partisans du président Macky SALL. C’est dans cet ordre d’idée que certains lanceurs d’alerte avaient sortis une information faisant état d’un recrutement fictif de plus de 1000 personnes dans la fonction publique par l’ancien ministre Gallo Ba. Un recrutement fictif qui a coûté à l’état la perte de plusieurs milliards de francs.

Traîné dans la boue à la suite d’un lynchage médiatique, le principal incriminé a fini par briser le silence. Gallo Ba par ailleurs maire de Mbacké s’est lave à grande eau et s’est prononcé sur cette affaire dont lui-même l’avait dénoncé à l’assemblée nationale lors du vote du budget de son ministère. Selon Gallo Ba, après sa prise de fonction, un audit avait permis de sortir ces cas qui s’élèvent à plus de 1000 agents fictifs qui sont dans la fonction publique et qui coûtent à l’état du Sénégal une enveloppe de plus de 5000 milliards par an.

Et d’ailleurs il a expliqué qu’un recrutement dans la fonction publique ne peut se faire sans l’autorisation du président de la République qui par décret, ordonne le recrutement pour combler le vide laissé par les départs à la retraite, les démissions, les décès et autres . Et après la signature du décret par le président, une commission est mise en place et composée de deux agents du ministère des finances, des représentants de l’assemblée nationale, la primature et des agents de la fonction publique et qui ont pour mission de statuer sur les recommandations du président de la République avant la validation.

Et Gallo Ba de préciser qu’il inscrit ses actions dans la droiture, la vérité. Il déclare qu’il est sorti de la prestigieuse école de l’ENAM ( Ecole Nationale de l’Administration et de la Magistrature) en 2001, et promu directeur général pendant 7 ans , ministre dans deux gouvernements et actuellement maire de Mbacké et qu’il est prêt à accueillir les corps de contrôle partout où il est passé.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn