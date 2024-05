« Ali Bongo est bien traité et peut même voyager »

Ali Bongo a entamé avec ses deux fils, une grève de la faim pour protester contre des actes de tortures dont sont victimes sa famille. Une décision incompréhensible selon le gouvernement qui assure qu’il est traité avec dignité.

Ali Bongo et ses fils Jalil et Bilal ont entamé une grève de la faim. Selon leurs avocats, cette mesure vise à protester contre des « actes de torture » ayant visé des membres de la famille. Ils font référence notamment à l’ancienne première Dame Sylvia Bongo et Noureddin Valentin Bongo, incarcérés depuis le coup d’Etat du 30 aout.

Les Bongo ont aussi déposé une plainte à Paris pour « arrestation illégale, la séquestration aggravée par des actes de tortures et les actes de barbarie commis à l’encontre d’Ali Bongo Ondimba, de Sylvia Bongo et de leurs fils Noureddin, Jalil et Bilal ».

Ils assurent que Noureddin Valentin Bongo a été « torturé à plusieurs reprises, battu avec un marteau et un pied-de-biche, étranglé, fouetté ou encore électrocuté au taser sous les regards de sa mère, Sylvia Bongo, contrainte d’assister aux tortures ». De leur côté, Jalil et Bilal ont « été assignés à résidence, privés de moyens de communication avec l’extérieur et également soumis à des actes de torture », accusent encore les avocats.

Réaction du gouvernement gabonais

Dans un communiqué lu par son porte-parole, le gouvernement assure que l’Ali Bongo et sa famille sont bien traités. « Nous sommes surpris d’apprendre, par voie de presse, que l’ancien président Ali Bongo Ondimba a décidé d’entamer une grève de la faim alors qu’il est traité avec dignité », a déclaré Laurence Ndong.

Pour le régime de transition, les propos des avocats de la famille d’Ali Bongo Ondimba ne reposent sur rien. « Nous rappelons que l’ancien président peut quitter le territoire national à sa convenance », a poursuivi le ministre gabonais.

